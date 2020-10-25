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Ekonomi Ar-Ge harcamaları 5 yılda 2,2 katına çıktı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ar-Ge harcamaları 5 yılda 2,2 katına çıktı

Türkiye'de Ar-Ge faaliyetleri için yapılan harcamalar, 2015-2019 döneminde 2,2 katına çıkarak 46 milyar lira düzeyine ulaştı.

Haber Merkezi AA
ARŞİV
ARŞİV

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayinin ve teknolojinin gelişmesinde önemli bir faktör olan Ar-Ge harcamaları son 5 yılda düzenli olarak arttı.

2015 yılında 20,6 milyar lira olan olan Ar-Ge harcamaları 2019'a gelindiğinde 2,2 katına çıkarak 45 milyar 953 milyon 961 bin liraya ulaştı. Böylece son 5 yıldaki toplam Ar-Ge harcamaları kümülatif 159 milyar 599 milyon 342 bin lira olarak hesaplandı.

ASLAN PAYI PERSONELE AYRILDI

Bu dönemde Ar-Ge harcamalarının alt dağılımına bakıldığında personel harcamalarına toplamda 81,1 milyar lira ayrıldığı görüldü. Bu tutar, anılan dönemdeki toplam Ar-Ge harcamasının yaklaşık yüzde 50'sine karşılık geldi.

Aynı dönemde Ar-Ge yatırımlarına 16,6 milyar lira, diğer cari Ar-Ge harcamalarına ise 61,9 milyar lira harcandı.

2015-2019 döneminde mali ve mali olmayan şirketlerin Ar-Ge harcamaları 10,3 milyar liradan 29,5 milyar liraya çıktı. Bu şirketlerin söz konusu dönemde toplam Ar-Ge harcamaları 93,4 milyar lira olarak hesaplandı. Kar amacı olmayan kuruluşların da dahil edildiği genel devlet harcamaları, söz konusu dönemde 2,1 milyar liradan 3 milyar liraya ulaşırken, toplam harcama tutarı 13,9 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Yükseköğretim kurumları ise bu dönemde Ar-Ge'ye toplamda 52,2 milyar lira harcadı.

PERSONEL SAYISI 305 BİNE YÜKSELDİ

Toplam Ar-Ge personeli sayısı 5 yıllık dönemde 224 bin 284'ten 305 bin 811'e yükseldi. Tam zaman eşdeğeri (TZE) cinsinden personel sayısı ise 122 bin 228'den 182 bin 847'ye çıktı. Bunların 114 bin 931'i mali ve mali olmayan şirketlerde, 59 bin 31'i yükseköğretimde, 8 bin 886'sı genel devlette istihdam edildi.

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