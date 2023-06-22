Ara zamla birlikte tazminatlar da artıyor: Asgari ücretlinin cebine fazladan 34 bin lira girecek

Asgari ücrete 1 Temmuz 2023 itibarıyla yüzde 34 oranında zam yapıldı. Böylece halen 8 bin 506 lira olan net asgari ücret 11 bin 402 lira olarak uygulanacak. Yine 10 bin 8 lira olan brüt asgari ücret de 13 bin 414 liraya çıkacak.





Asgari ücretteki bu artış aynı zamanda en düşük (taban) kıdem tazminatını da belirliyor.





Kıdem tazminatı, son işyerinde çalışılan her tam yıl için 30 günlük son brüt ücret üzerinden hesaplanıyor. Asgari ücretlinin yani en düşük maaşlı işçinin kıdemi, 1 Temmuz’dan itibaren 13 bin 414 liralık brüte göre hesaplanacak.





Her yıl için 3 bin 380 lira fark





Kıdem tazminatındaki hesap değişimi yani artışı özellikle EYT düzenlemesinden sonra emekli olacakları yakından ilgilendiriyor. Çünkü yasalara göre emeklilik hakkı elde edenler kıdem tazminatını alıp işten ayrılabiliyor. Askerlik ve evlilik nedeniyle işten ayrılanlar da kıdemlerini alabiliyor.





Gazete Vatan'da yer alan habere göre; Asgari ücretli bir çalışanın yeni dönemde alacağı kıdem tazminatı 3 bin 380 lira daha fazla olacak. 10 yıl çalışan bir işçi bu durumda 99 bin 374 lira tazminat yerine 133 bin 194 lira tazminat alacak. 20 yıl aynı işyerinde çalışana ise 66 bin 650 lira daha fazla maaş yatacak.









Güncelleme periyodu





Kıdem tazminatının 1 yıl için en yüksek tutarını ifade eden tavan ise memur maaş katsayısına göre belirleniyor. Diğer bir deyişle memur maaşındaki artışa endeksli bir kıdem tavanı var ve ocak-temmuz olmak üzere 6 ayda bir güncelleniyor. Şu anda 20 bin lira olan bu tavan tutar 1 Temmuz itibarıyla memur maaşlarına yapılan zamma göre yüzde 20-30 arasında artacak. Yani 25-26 bin liralara çıkacak.















