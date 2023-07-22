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Ekonomi

Araç sahipleri dikkat: Benzine zam bekleniyor

Motorine gelen 1 lira 55 kuruşluk zammın ardından bu kez de salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 2 liralık artış yaşanacak.

11:53 . 22/07/2023 Cumartesi
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Döviz kurlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta ÖTV tutarlarında değişikliğe gidilmiş, benzinde ve motorinin litre fiyatında artış yaşanmıştı.

Benzin ve motorinde 5 lira, LPG'de ise 4 lira artış olarak belirlenmişti.

Karara göre; benzinin litresinde 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL'ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV ise 7,05 TL'ye yükselmişti.

Motorine 1 lira 55 kuruşluk zam geldi

Bunun ardından 21 Temmuz Cuma günü itibarıyla motorinin litre fiyatında 1 lira 55 kuruşluk bir fiyat artışı yaşandı.

Yeni zamla birlikte motorin İstanbul'da 33.92 liradan, Ankara'da 34.94 liradan ve İzmir'de ise 34.58 liradan satılmaya başlandı.

Gerçekleşen zammın ardından araç sürücüleri bu sabaha bir fiyat artışıyla daha uyandı.

Benzinde iki liralık artış

Son olarak benzin fiyatlarına 2 liralık zam geliyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre zammın 25 Temmuz salı gününden itibaren geçerli olacağı öğrenildi.

Buna göre İstanbul'da 34,03 TL'den satılan benzinin litre fiyatı 36,03 TL'ye çıkacak.



#Benzin
#zam
#ekonomi
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