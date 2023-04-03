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Ekonomi

Araç sahipleri dikkat: LPG’ye bu gece indirim bekleniyor

Küresel piyasalardaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına da yansımaya devam ediyor. LGP'ye bu gece 2 liralık indirim gelmesi bekleniyor.

09:49 . 3/04/2023 Pazartesi
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Arşiv

Brent petrol ve döviz kurunda yaşanan hareketlilik akaryakıt fiyatlarına da yansımaya devam ediyor. Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, LPG’nin (otogaz) litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 4 kuruş indirim gelecek.

İstanbul’da LPG’nin fiyatı yaklaşık olarak 10,38 TL’ye gerileyecek.

LPG’de fiyatlar, bayiler ve iller arasında belirgin farklılık gösteriyor. 3 Nisan güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 21,32 TL
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20,44 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,63 TL

Benzin ve motorinde son durum

Suudi Arabistan, Irak, Cezayir, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kuveyt’in mayıs ayından itibaren petrol üretiminde kesintiye gitme kararı almış, bu kararın etkisiyle bu sabah ham petrol fiyatlarında yüzde 8’i gören fiyat artışı yaşanmıştı.

Saat 09.00 itibarıyla brent petrol fiyatında günlük artış oranı yüzde 4,5 seviyesinde bulunuyor.



#LPG
#benzin
#motorin
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