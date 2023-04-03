Araç sahipleri dikkat: LPG’ye bu gece indirim bekleniyor

Brent petrol ve döviz kurunda yaşanan hareketlilik akaryakıt fiyatlarına da yansımaya devam ediyor. Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, LPG’nin (otogaz) litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 4 kuruş indirim gelecek.