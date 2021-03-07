Ekonomi Araştırma görevlisi alım ilanı
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Araştırma görevlisi alım ilanı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, araştırma görevlisi alım ilanını duyurdu. Üniversite, alımın son başvurusunu 20 Mart olarak belirlediğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi.
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden, ''Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine 2547 sayılı Kanun’un 33. maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre araştırma görevlisi alınacaktır'' denilmektedir.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, personel alımıyla ilgili aranan özel ve genel şartlar, başvuru süresi, yeri ve şekliyle ilgili ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

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