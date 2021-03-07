Araştırma görevlisi alım ilanı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden, ''Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine 2547 sayılı Kanun’un 33. maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre araştırma görevlisi alınacaktır'' denilmektedir.

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