Ekonomi Araştırma Görevlisi alınacak
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Araştırma Görevlisi alınacak

Kadir Has Üniversitesi, Araştırma Görevlisi alacağını duyurdu. Üniversite, son başvuru tarihini 11 Mart olarak belirlediğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kadir Has Üniversitesi.
Kadir Has Üniversitesi.

Kadir Has Üniversitesi, ''2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” uyarınca aşağıdaki Kadir Has Üniversitesi Bölümlerinde görevlendirilmek üzere 1 adet “Araştırma Görevlisi” alınacaktır'' denilmektedir.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, üniversitenin kadrolarına başvuru şekli, süresi, aranan özel-genel şartlar ve diğer ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

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