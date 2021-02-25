Araştırma Görevlisi alınacak

Kadir Has Üniversitesi, ''2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” uyarınca aşağıdaki Kadir Has Üniversitesi Bölümlerinde görevlendirilmek üzere 1 adet “Araştırma Görevlisi” alınacaktır'' denilmektedir.

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