Ekonomi Araştırma görevlisi alınacak
BASIN İLAN

Araştırma görevlisi alınacak

İstanbul Ticaret Üniversitesi, 3 araştırma görevlisi alınacağını duyurdu. Üniversite, alımların 20 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Araştırma görevlisi alınacak
İstanbul Ticaret Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacak.

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