Ekonomi Arcelor Mittal, İtalyan çelik şirketini almaktan vazgeçti
İŞ DÜNYASI

Arcelor Mittal, Ilva'yı almaktan vazgeçti

Arcelor Mittal, İtalyan çelik şirketini almaktan vazgeçti

Dünyanın önde gelen entegre çelik ve madencilik şirketi, Lüksemburg merkezli Arcelor Mittal, İtalyan çelik şirketi Ilva'yı satın almaktan vazgeçtiğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Arcelor Mittal
Arcelor Mittal

Şirketten yapılan açıklamada, İtalya hükümetinin, satın alma anlaşması kapsamındaki "yasal dokunulmazlık" koşulunu kaldırmasının, satın alma sonrası planlanan endüstriyel planın uygulanamaz duruma getirdiği belirtildi.

Şirket açıklamasında sözü edilen yasal kalkan, Ilva'nın sahibi bulunduğu Taranto fasrikasını kurtarma sürecinde, Arcelor Mittal yöneticilerine dokunulmazlık öngörüyordu.

Şirketin açıklamasında, "Şirketin isteği dışında, diğer ciddi kaygılar da, Taranto fabrikasının yeniden işletmeye alınabilmesi ve Ilva şirketinde gerekli işlemlerin yapılabilmesine ilişkin olarak yasal ve operasyonel belirsizliklere neden oldu" denildi.

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