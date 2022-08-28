Ekonomi Arıcılık sektörünün geleceği AR-GEye emanet
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Arıcılık sektörünün geleceği AR-GE’ye emanet

Kuraklık nedeniyle yüzde 80’leri bulan rekolte kaybı ve sahte ürün fırsatçılığı, arıcılık sektörünün AR-GE faaliyetlerini hızlandırdı. Balparmak Yönetim Kurulu Başkanı Özen Altıparmak, “Bala eklenen esmer pirinç şurubunu tespit eden yöntem geliştirdik ve dünya laboratuvarlarıyla paylaştık” dedi.

Abone Ol Google News
Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
Arıcılık sektörünün geleceği AR-GE’ye emanet
Özen Altıparmak
  • Küresel ısınma, dünyanın dört bir yanında görülen orman yangınları ve benzeri doğal felaketler arı nesli için her geçen gün daha fazla tehdit oluşturuyor. Son iki yıldır yaşanan orman tahribatı ise rekoltenin ciddi anlamda düşmesine neden oldu. Çiçek balında yüzde 40, çam balında yüzde 80’e varan kayıplardan söz ediliyor. Bu gelişmelere paralel sektör firmaları, AR-GE faaliyetleri ile hem üretimdeki düşüşe hem de olası sahte ürünlere karşı önlemler geliştiriyor.

100’DEN FAZLA ÜLKE KATILDI

Farklı ülkelerin de sorunu olan bu durum 1897 yılından günümüze ulaşan 47. Uluslararası Arıcılık Kongresi Apimondia’da tartışıldı. İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte Balparmak Yönetim Kurulu Başkanı Özen Altıparmak ile bir araya geldik. Apimondia’ya ikinci kez platin sponsor olduklarını dile getiren Altıparmak, 100’ü aşkın ülkeden katılan 600 bilim insanlarıyla bir araya gelerek şirketin AR-GE faaliyetleri hakkında bilgi verdiklerini belirtti.

AVRUPA’DA KATKI MADDESİ ETİKETE YAZILIYOR

  • Orman yangınları nedeniyle rekoltenin bu yıl düştüğüne işaret eden Altıparmak, sektörün sahte bal ile mücadele ettiğini kaydetti. Altıparmak, Avrupa ülkelerinin çoğunda, bal ürünlerine katılan ek maddelerin kavanoz üzerinde yazıldığını ancak Türkiye’de sahte bal yasak olduğu için katkı maddesi ekleyenlerin ürünü orijinal gibi sunduğunu söyledi.

AŞIRI UCUZ ÜRÜNE DİKKAT

Tüketicilerin bal ve ürünleri konusunda aradaki fiyat farkına dikkat etmesi gerektiğinin altını çizen Özen Altıparmak, “Piyasa ortalamasının altında bir fiyattan ürün satılması mümkün değil. Tüketicilerin bu konuda bilinçli olması ve ürünün saflığını kontrol edebildikleri uygulamaları tercih etmesi önemli” ifadesini kullandı.

SAHTE ÜRÜNE KARŞI YENİ YÖNTEM

  • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yetkilendirilerek bal ve diğer arı ürünleri alanında ilk ve tek AR- GE merkezine sahip olduklarını söyleyen Altıparmak, “Bal ve Diğer Arı Ürünleri Araştırma ve Kalite Kontrol Laboratuvarı’nda balın hangi bitki ve yörelerden geldiği yani orijini de tespit edilebiliyor. Türkiye'de balda ilk defa geliştirilen yöntemlerle ürünlerin; tat, koku ve doku özellikleri ‘Tanımlayıcı Duyusal Analiz Tekniği’ incelenebiliyor. Mikroskobik yöntemlerle balın polen ve nişasta içeriği belirlenebiliyor” dedi.

KONGRE RUSYA’DAN ALINIP TÜRKİYE’YE VERİLDİ

Özen Altıparmak, Rusya’da gerçekleşmesi planlanan kongrenin önce pandemiden dolayı iptal edildiğini sonrasında ise Ukrayna meselesi nedeniyle Ruslardan, İstanbul’a verildiğini belirterek, “Son 100 yılda bu organizasyona ev sahipliği yapan tek ülke olmanın gururunu yaşadık” diye konuştu. Altıparmak, “Arıcılık mesleğini de sürdürmek zorundayız. Gençlere ve kadın arıcılara eğitim veriyoruz. Arıcılık akademisinde 300’e yakın üretici yetişti, sonrasında üretimlerini destekliyoruz” şeklinde konuştu.

Her şeyi arılar yapıyor: Bu yöntemle hem maliyeti azaltıyor hem de geleneği yaşatıyor
FOTOĞRAF 6
Title
Süloğlu ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki bal üreticisi Uğur Boz, bugün nadir uygulanan bu yöntemle hem bal üretiyor hem de unutulmaya yüz tutmuş geleneği yaşatıyor.
Title
Boz, çocukluktan bu yana içinde olduğu arıcılıkla kendisini babaannesinin tanıştırdığını söyledi. Eskiden evlerinin yanında \"arılı bahçe\" ismini verdikleri yerde sepet kovanlarla arıcılık yaptıklarını anlatan Boz, şimdi ise hem modern hem de sepet kovanlarla arıcılığa devam ettiklerini belirtti.
Title
Trakya'ya özgü koni şeklindeki sepet kovanlarla yapılan arıcılığın hem ekonomik hem de daha kolay olduğunu anlatan Boz, \"Söğüt dallarından örülen sepetler bir süre güneşte kurutulduktan sonra kül ve hayvan gübresiyle sıvanıp iyice kuruduktan sonra içlerine arılar yerleştiriliyor. Bu sepetler arıları kışın soğuktan, yazın da sıcaktan koruyor. Sepet içine konulan arılara hiçbir şekilde besleme yapılmıyor. Arılar kendi doğal peteklerini örüp, peteklerini balla dolduruyor.\" dedi.
Title
Boz, sepet kovanlarda üretilen balın miktarının modern kovanlarda üretilenden daha az olmasına rağmen daha kaliteli ve aromasının farklı olduğunu kaydetti. Arıcılığa yeni başlayanların kolaylıkla sepet kovan temin ederek bal üretebileceklerini ifade eden Boz, şöyle devam etti: \"Sepet kovanlar daha ekonomik, fiyatları 20-25 lira civarında ayrıca arıların bakımı çok daha kolay. Modern kovanlara göre dışardan müdahale etmiyorsunuz. Her şeyi arılar yapıyor, siz sadece eylül ayında balı alıyorsunuz. Bu sepetlerde ürettiğimiz bal çok kalitelidir. Aroması farklı, tadı çok güzeldir. Atalarımızdan aldığımız yöntemi gelecek kuşaklara aktarmak istiyorum.\" Boz, Edirne Halk Eğitim Merkezinde arıcılık kursuna katılan gençlere de bu konuda eğitmenlik yaptığını sözlerine ekledi.
Title
Title
Her şeyi arılar yapıyor: Bu yöntemle hem maliyeti azaltıyor hem de geleneği yaşatıyor
Edirne'de geleneksel arıcılığın yanı sıra Trakya'ya özgü konik sepet kovanlarla yapılan arıcılık, bu yöntemin nesilden nesle aktarılmasını da sağlıyor.

Türkiye’nin en önemli bal üretim merkezlerinden olan Çorum’da arıcılar bal hasadına başladı
GÜNDEM
Türkiye’nin en önemli bal üretim merkezlerinden olan Çorum’da arıcılar bal hasadına başladı
İstanbulda tarihi operasyon

İstanbul'da tarihi operasyon

​Bakan Muş 'Ele geçirilen en yüksek miktar' diyerek duyurdu.
Gizli birim üyeleri itiraf etti

Gizli birim üyeleri itiraf etti

​BAE ABD'yi CUA ile gözetliyor.
Barış Yarkadaş: Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlunun adaylığını istemiyor

​Trabzonspor, Umut Bozok ve kulübü Lorient ile prensip anlaşmasına vardı.

​Akaryakıta bir indirim daha geliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.