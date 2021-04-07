Ekonomi Arnavut kaldırımı yapım işi yaptırılacak
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Arnavut kaldırımı yapım işi yaptırılacak

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Arnavut kaldırımı yapıl işi yaptıracağını duyurdu. Belediye, ihalenin 28 Nisan'da açık teklif usulü olacağını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arnavut kaldırımı yapım işi yaptırılacak
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

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