Arsa alacaklara ikamet şartı yok: 9 yılda 9 eşit taksit imkanı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan ‘İlk Evim İlk İş Yerim’ projesinde sosyal konutlara olan başvuru süreci devam ediyor. Son başvuru tarihi 31 Ekim olan proje kapsamında 5 yıl içinde 500 bin konut yapılacak. Hükümetin dar gelirli vatandaşı ev sahibi yapmak için başlattığı ‘İlk Evim İlk İş Yerim’ projesinin ikinci ayağı olan arsa için başvurular da önceki gün başladı. Vatandaşın kendi evini yapması için 81 ilde 1 milyon arsa ve 28 ilde 10 bin iş yeri için müracaatlar 7 Kasım’a kadar yapılabilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) da ‘Arsa ve İş Yeri kampanyası ile ilgili akıllarda oluşabilecek sorularla ilgili 16 maddelik soru ve cevap hazırladı. Buna göre, arsa için başvuranlardan projenin bulunduğu bölgede 1 yıl ikamet etme şartı aranmayacak. Sosyal konuta başvuranlardan projenin bulunduğu bölgede en az 1 yıl ikamet şartı bulunuyor. İşte kampanya ile ilgili merak edilenler:

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2,7 milyon kişi gerekli evrakı vermeyince elendi

1- 'İlk Evim İlk İş Yerim Kampanyası'nın hazırlanma amacı ne?

Cevap: Salgınla birlikte tedarik zincirindeki bozulmalar, küresel ticaret fiyatlarındaki belirsizlikle artan maliyetler barınma noktasında fahiş artışları da beraberinde getirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak, TOKİ eliyle “İlk Evim, İlk İş Yerim” kampanyasını hazırladık.

2- ‘İlk Evim, İlk İş Yerim’ projesine kaç başvuru oldu?

Cevap: “İlk Evim” sosyal konut projesi kapsamında e-Devlet ile Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden 10 Ekim 2022 tarihi itibarıyla 7.2 milyon vatandaş başvuruda bulunurken, gerekli evrakı beyan eden 4.5 milyon vatandaşın da başvuru süreçleri tamamlandı. Başvuru süreci 31 Ekim’de tamamlanacak.

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3- Arsa sayısı ne kadar olacak?

Cevap: Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan, 250 bin olarak planlanan konut amaçlı arsa sayısının 1 milyona çıkarılacağını müjdeledi. 81 ilde konut arsası ihtiyaçları tespit edildi. Bu yıl aralık ayı itibarıyla planları onaylanan illerde ve ilçelerde hak sahibi belli olan arsaların tapularının verilmesine başlanacak. 2 yıl içerisinde de etaplar halinde tüm arsaların altyapı çalışmaları tamamlanacak.

4- Konut arsalarının illere göre dağılımı nasıl olacak?

Cevap: Arsaların yüzde 40’ı şehir merkezlerinde, yüzde 60’ı ilçelerde olacak şekilde dağılım planlandı.

Biri tercih edilecek

5- Konut başvurusu yapanlar arsaya da başvurabilecek mi?

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Cevap: Vatandaşlar hem konuta hem de konut amaçlı arsaya başvuru yapabilir. Her ikisinin de kurasına katılabilir. Şayet ikisi birden çıkarsa birini tercih edebilecek.

6- Arsa alan vatandaşlara sağlanacak imkanlar nelerdir?

Cevap: Arsalar, piyasa fiyatlarının çok altında bir bedelle ve faizsiz bir şekilde vatandaşlara sunulacak. Arsayı alanlar belirlenen projeye uygun şekilde ve belirlenen süre içinde kendi evini yapabilecek. Gerekli teknik ve hukuki destekleri, bakanlık olarak, TOKİ olarak istisnasız her vatandaşa sunulacak. Evin inşa sürecinde hak sahiplerine mimari ve mühendislik desteği de verilecek.

4-5 KATI GEÇMEYECEK

7- Müşterek ve müstakil konut arsalarının detayları nelerdir?

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Cevap: Kura ile vatandaşımıza verilecek arsalar iki gruptan oluşuyor. İlk grupta 350 ila 500 metrekarelik alanlardan oluşan en fazla brüt 150 metrekare konut yapmaya müsait müstakil parsel şeklindeki arsalar, ikinci grupta müşterek parseller bulunuyor. Müşterek parsellerde hak sahipleri çoğunluk sağlar ve inşa konusunda yardım talep ederlerse TOKİ, konutları yapma hususunda destek olacak. Bu parsellerde binalar zemin artı 4 katı, 5 katı geçmeyecek. Bu yıl aralık ayı itibarıyla arsaların tapuları verilmeye başlanacak. 2 yıl içerisinde etaplar halinde arsaların altyapı çalışmaları tamamlanacak.

8- Arsalarda ödemeler ne olacak?

Cevap: Müstakil parseller, 192 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve 1.604 liradan başlayan taksitlerin 10 yıl vadeyle faizsiz şekilde ödeneceği bir modelle satılacak. Hisseli parsellerin ödemesi ise, 112 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle yine 10 yıl vadeyle ve faizsiz bir şekilde yapılabilecek.

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KURALAR EN GEÇ 2023'ÜN İLK ÇEYREĞİNDE BİTECEK

9- Arsa alan ne zaman ev yaptırabilecek?

Cevap: Arsa tahsis tarihinden itibaren ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2 yılda nüve kısmının tamamlanması şart olacak. Müşterek parseller için tapu senedinin tarihinden itibaren en geç 1 yıl içinde konutunu yapmaya başlamaları ve imar planı koşullarına göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şart olacak.

10- Kuralar ne zaman çekilecek?

Cevap: 2023’ün ilk çeyreğine kadar konut ve arsalar için tüm kuraların çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.

11- Arsalara kimler başvuru yapabilecek?

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Cevap: T.C. vatandaşı ve 18 yaşını doldurmuş olmak.

- Başvuru başlangıç tarihi olan 10 Ekim 2022’den önce projenin bulunduğu belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya aşağıda belirtildiği gibi ilgili nüfusa kayıtlı olmak.

- Tahsis edilecek arsanın büyükşehir belediyesinin merkez ilçesinde olması halinde: Belediyesinin merkez ilçesinin herhangi birinde ikamet edenler veya aynı belediyenin herhangi bir merkez ilçesi nüfusuna kayıtlı olanlar, o belediyenin merkez ilçesindeki herhangi bir projeye müracaat edebilir.

- Tahsis edilecek arsanın büyükşehir belediyesinin merkez olmayan ilçesinde bulunması halinde: Büyükşehir belediyesinin merkez olmayan, projenin yer aldığı ilçesinde ikamet edenler ve nüfusları da bu ilçede kayıtlı olanlar, sadece bu ilçede yer alan projeye müracaat edebilir. Büyükşehir belediyesinin merkez olmayan ilçelerindeki projesine o ilçe nüfusuna kayıtlı olanlar o ilçede ikamet etmeseler dahi müracaat edebilir.

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- İstanbul il sınırları içerisinde ikamet edenler veya İstanbul il nüfusuna kayıtlı olanlar İstanbul’daki herhangi bir arsa tahsis projesine başvuru yapabilecek.

- Tahsis edilecek arsanın büyükşehir belediyesi olmayan il veya o ilin ilçelerinde bulunması halinde: Büyükşehir belediyesi olmayan illerde; o ilin merkez belediye sınırları içerisinde ikamet eden veya il merkez nüfusuna kayıtlı olanlar, o il merkezinde yer alan projelere başvuru yapabilir.

- Aylık hane halkı gelirinin (Kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları), en fazla net 16.000 TL (İstanbul ili için 18.000 TL) olması gerekmektedir.

- Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına (kat irtifakı tapusu) sahip olmaması şarttır.

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- TOKİ’den yapılmış uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.

- Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması.

12- 50 bin iş yeri nerelerde yapılacak?

Cevap: Türkiye’nin 7 bölgesinde yer alacak. Proje kapsamında 50 bin iş yeri için; ilk etapta Ankara’dan Adana’ya, Erzurum’dan Diyarbakır’a, Kastamonu’dan Konya’ya 29 ilimizde toplamda; 50 ile 200 metrekare büyüklüğünde 10 bin yeni iş yeri yapılacak.

13- 50 bin iş yerinin ödemesi nasıl olacak?

Cevap: 350 bin liradan başlayan fiyatlar ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle; 120 ay vadeyle sanayici ve genç girişimcilere sunulacak. Bu iş yerleri; 100 bine yakın ek istihdam sağlayacak.

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Yüzde 10’u peşin 120 ay vade imkânı

Cevap: TC vatandaşı olmak. Pojenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunmak. Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak. Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi, Vergi Levhası, ve e-Ticaret yapıldığına dair belgelerden birine sahip olmak. Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde işyeri olmaması.

15- Sosyal konut kampanyasının konut satışı ve kira fiyatlarına etkisi ne olacak?

Cevap: 2003 yılı başından itibaren üretilecek sosyal konut sayısı 2 milyona, diğer projelerle birlikte devlet olarak üretilen konutlarda oturan vatandaş sayısı da 10 milyonun üzerine çıkacak. Yaklaşık 900 milyar liralık yatırım değeri olan proje diğer sektörlerimizi de etkileyecek. 2 trilyon liradan fazla ekonomik hareketliliğe yol açacak.

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16- Sosyal konutların ilk temelleri ne zaman, nerelerde atılacak?

Cevap: Sosyal konutların ilk temelleri Ankara’nın Sincan ilçesinde atılacak. 25 Ekim’de, Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak olmak üzere 17 ilde 5 bin konutun temelleri atılacak.

Ödeme Şartları: Başvuru bedeli 2 bin TL. İhale sonrası yaklaşık dükkan bedeli üzerinden yüzde 10 peşinat bedeli. Kalan bakiye borç banka sözleşmesi sonrasında başlamak üzere 120 ay vade (6 aylık dönemlerde memur maaşı artış oranında artış uygulanacak.)

EKONOMİ 1 milyon arsa için başvuru başladı