Ekonomi Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
BASIN İLAN

Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Artvin Çoruh Üniversitesi, 18 öğretim üyesi alınacağını duyurdu. Üniversite, alımların 22 Eylül'de resmi gazetede yayımlandığını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
Artvin Çoruh Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu","657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi", "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ile "Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri" uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuruların 22/09/2021 ilan tarihi itibarı ile 15 (on beş) gün içerisinde (06/10/2021 tarihi mesai bitimine kadar) şahsen veya postayla yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerde sorumluluk kabul edilmeyecektir.

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