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ASELSAN polisi yeni teknolojilerle konuşturacak

Adana Emniyet Müdürlüğü için kurulacak haberleşme sistemiyle Türkiye'de ilk defa bir Kamu Güvenliği Haberleşme Projesi'nde dar bant ve geniş bant hibrit sistem kurulumu gerçekleştirilecek. Pilot sistemin tüm illere yaygınlaştırılması için yol haritası belirlenecek. Kurulacak yeni sistemle terör, kriz ve doğal afet durumlarında muhabere kesintisiz yapılabilecek, olaya müdahale süresi azaltılarak, hızlı, güvenilir, esnek, mobil ve ekonomik haberleşme gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi AA
ARŞİV
ARŞİV

ASELSAN, Emniyet Genel Müdürlüğünün kriptolu sayısal telsiz ağını yeni teknolojilerle genişletecek. Sayısal Haberleşme Şebekesi Projesi, Ankara ve İstanbul'dan sonra Adana ve İzmir'de de boy göstermeye başladı.

PROJE İÇİN SÖZLEŞME İMZALANDI

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında Emniyet Genel Müdürlüğünün kullanımı için Sayısal Haberleşme Şebekesi Projesi (Kamu Güvenliği ve Acil Haberleşme Sistemi) Sözleşmesi imzalandı.

Proje kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü için Kriptolu Milli DMR (Digital Mobile Radio/Sayısal Mobil Telsiz) Sistemi'nin, Adana Emniyet Müdürlüğü için ise DMR LTE Kamu Güvenliği ve Acil Haberleşme Sistemleri'nin kurulumu yapılacak.

Adana ve İzmir ile birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü için toplamda 26 ilde Kriptolu Milli DMR Sayısal Telsiz Sistemi kurulumu tamamlanacak.

TESLİMATLAR GELECEK YIL BAŞLIYOR

Adana'ya DMR LTE Kamu Güvenliği ve Acil Haberleşme Sistemleri'nin kurulmasıyla Türkiye'de ilk defabir Kamu Güvenliği Haberleşme Projesi'nde dar bant ve geniş bant hibrit sistem kurulumu gerçekleştirilmiş olacak. Ayrıca projede Adana için tasarımı ve üretimi tamamen ASELSAN öz kaynaklarıyla gerçekleştirilecek 3810 Hibrit El Terminali teslimatı da yapılacak.

Teslimatların 2021-2023 yıllarında tamamlanması planlanıyor.

GÖRÜNTÜLÜ OLAY YERİ TAKİBİ

Adana'daki sistem pilot olacak, "dar bant geniş bant hibrit sistem"in tüm illere yaygınlaştırılması için yol haritası belirlenecek.

  • Kurulacak sistemle terör, kriz ve doğal afet durumlarında muhabere kesintisiz yapılabilecek, olaya müdahale süresi azaltılarak hızlı, güvenilir, esnek, mobil ve ekonomik haberleşme gerçekleştirilecek ve geniş bant video ile görüntülü olay yeri takip ve müdahale etkinliği artırılacak.

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