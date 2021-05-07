ASELSAN'a Kurumsal Akademiler Konseyinden ödül

ASELSAN, hayata geçirdiği öğrenme ve gelişim uygulamalarıyla; Global Council of Corporate Universities (GlobalCCU) ödül kategorileri içerisinde yer alan “Culture & Technologies” kategorisinde bronz ödülün sahibi oldu.
ASELSAN’ın da finalist olduğu GlobalCCU ödüllerinde 7 ülkeden 17 kuruluşu uluslararası bir jüri değerlendirmeye aldı. Ödüller, 5 Mayıs 2021'de dünyanın dört bir yanından kurumsal akademilerin öğrenme ve gelişim liderlerini bir araya getiren 2021 GlobalCCU e-forumda sahiplerini buldu.
2019 yılında öğrenme ve gelişim faaliyetlerinin bütünsel olarak tek bir sistem üzerinden yürütülmesi ve çalışanlara dijital eğitim imkanlarının sunulması gibi amaçlarla Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcılığı koordinasyonunda, İnsan Kaynakları Direktörlüğü Öğrenme Yönetim Sistemi kapsamında a BİL-GE platformunda yapılan çalışmalar jüri tarafından değerlendirildi.
Pandemi döneminde özel tasarlanan eğitimler
ASELSAN, çalışanlarının gelişimini sürdürülebilir kılmak için 2020 yılında a BİL-GE Platformu’nu internet ve mobil uygulama üzerinden de çalışanlarına sundu.
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Pandemi dönemine özel tasarlanan eğitimler ile çalışanlarının gelişim yolcuğunda yanlarında yer aldı.
Bu kapsamda ASELSAN, çalışanlarına yönelik hayata geçirdiği öğrenme ve gelişim projeleriyle "kültür ve teknoloji" kategorisinde "bronz ödül" kazandı.
ASELSAN'ın BİL-GE Platformu'nda yapılan çalışmalar jüri tarafından değerlendirildi. ASELSAN, çalışanlarının gelişimini sürdürülebilir kılmak için 2020'de BİL-GE Platformu’nu internet ve mobil uygulama üzerinden de erişilebilir kıldı.