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Ekonomi ASELSANa Kurumsal Akademiler Konseyinden ödül
TÜRKİYE EKONOMİSİ

ASELSAN'a Kurumsal Akademiler Konseyinden ödül

ASELSAN, hayata geçirdiği öğrenme ve gelişim uygulamalarıyla; Global Council of Corporate Universities (GlobalCCU) ödül kategorileri içerisinde yer alan “Culture & Technologies” kategorisinde bronz ödülün sahibi oldu.

Haber Merkezi AA
ASELSANa Kurumsal Akademiler Konseyinden ödül
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ASELSAN’ın da finalist olduğu GlobalCCU ödüllerinde 7 ülkeden 17 kuruluşu uluslararası bir jüri değerlendirmeye aldı. Ödüller, 5 Mayıs 2021'de dünyanın dört bir yanından kurumsal akademilerin öğrenme ve gelişim liderlerini bir araya getiren 2021 GlobalCCU e-forumda sahiplerini buldu.

2019 yılında öğrenme ve gelişim faaliyetlerinin bütünsel olarak tek bir sistem üzerinden yürütülmesi ve çalışanlara dijital eğitim imkanlarının sunulması gibi amaçlarla Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcılığı koordinasyonunda, İnsan Kaynakları Direktörlüğü Öğrenme Yönetim Sistemi kapsamında a BİL-GE platformunda yapılan çalışmalar jüri tarafından değerlendirildi.


Pandemi döneminde özel tasarlanan eğitimler


ASELSAN, çalışanlarının gelişimini sürdürülebilir kılmak için 2020 yılında a BİL-GE Platformu’nu internet ve mobil uygulama üzerinden de çalışanlarına sundu.

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Pandemi dönemine özel tasarlanan eğitimler ile çalışanlarının gelişim yolcuğunda yanlarında yer aldı.

Bu kapsamda ASELSAN, çalışanlarına yönelik hayata geçirdiği öğrenme ve gelişim projeleriyle "kültür ve teknoloji" kategorisinde "bronz ödül" kazandı.

ASELSAN'ın BİL-GE Platformu'nda yapılan çalışmalar jüri tarafından değerlendirildi. ASELSAN, çalışanlarının gelişimini sürdürülebilir kılmak için 2020'de BİL-GE Platformu’nu internet ve mobil uygulama üzerinden de erişilebilir kıldı.

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ASELSAN, ilk üretim yerli ve milli silah parçalarını teslim etti
FOTOĞRAF 12
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Savunma Sanayisi alanında faaliyet gösteren ASELSAN Sivas Fabrikasında, ilk zırhlı araç periskopları ve tabanca refleks nişangahlarının üretimi yapıldı.
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İlk zırhlı araç periskopları ve tabanca refleks nişangahları, bugün Sivas'ta düzenlenen törenle yerli silah üreticisi firmalara teslim edildi.
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Törene Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Savunma Sanayi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi ve protokol üyeleri katıldı.
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Törende konuşan ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, ASELSAN'ın dünyadaki en çok ciro yapan kuruluşlar arasında yerini aldığını belirterek, Türkiye salgın sürecinde, tam bağımsız savunma sanayisi yolunda kararlı bir şekilde ilerlemektedir. Milli savunma sanayimiz her geçen gün daha da büyümektedir. Dünya çapında en fazla ciro yapan savunma sanayi şirketleri arasında Türkiye'den 7 firma yer aldı. ASELSAN dünyada ilk 50 arasında yer alan ilk Türk firması olmuştur. 48'inci sırada yer almanın haklı gururunu yaşarken, hedefimiz başarımızı çok daha üst sıralara taşımaktır. Bu hedefle ordumuzun, güvenlik güçlerimizin, dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını hızlı ve güvenilir şekilde karşılamak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Ayrıca pandemi sürecinde ihtiyaç duyulan yerli solunum cihazı üretimi için devreye girdik. ASELSAN içerisinde diğer birimlerden alınan iş gücü desteği ve alt yapımız ile solunum cihazı üretimini başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Ekiplerimiz insanlığa karşı sorumluluk bilinci ile kısa sürede yapılması zor birçok başarılı çalışmaya imza attı. Bu yaşananlar savunma sanayisinde olduğu gibi her alanda yerli ve milli üretiminin önemini gözler önüne serdi dedi.
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Prof. Dr. Görgün, Sivas'ta ürettikleri merceklerin 8 ülkeye ihraç edildiğini söyleyerek, Savunma sanayisinde kullanılan dürbün ve görüntüleme sistemlerine mercek üreten ASELSAN Hassas Optik, bu alanda elde ettiği başarı ile 8 ülkeye ihracata yapmaktadır. Bugün tanıtımı ve seri üretimi yapılan ürünlerimiz optik tasarım ve üretimde zirveye giden yolda emin adımlarla ilerlemektedir. ASELSAN Sivas tarafından tasarlanıp seri üretimi yapılan M27 zırhlı araç periskobumuz yerli ve milli imkanlarla üretilmiştir. Tabanca refleks nişangahımızda yine tamamen yerli ve milli imkanlarla tasarlanmıştır diye konuştu.
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Konuşmaların ardından yerli silah firmalarına teslimi yapılan ürünlerin, yerleştirildiği poligonda tabanca ile test atışı yapıldı.
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ASELSAN, ilk üretim yerli ve milli silah parçalarını teslim etti
ASELSAN Sivas Fabrikası'nda üretilen yerli ve milli zırhlı araç periskopları ile tabanca refleks nişangahları, düzenlenen törenle yerli silah üreticisi firmalara teslim edildi.


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