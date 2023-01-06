ASELSAN'a milyarlık sipariş: 2024 yılında teslim edecek
ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında, toplam bedeli 59,4 milyon avro ( 1 milyar 170 milyon TL) olan bir satış sözleşmesi imzalandı. Sözleşme kapsamında teslimatların 2024'te gerçekleştirileceği açıklandı.
ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, uluslararası bir müşterisinin kullanımına yönelik olarak toplam bedeli 59 milyon 368 bin 579 avro tutarında bir satış sözleşmesi imzalandığını ve söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2024'te gerçekleştirileceği bildirildi.