ASELSAN'a milyarlık sipariş: 2024 yılında teslim edecek

2023'ü bekleyen 12 yıkıcı Türk füzesi: Bin kilometre ötedeki hedefi yok edecekler

Yeni yıla sayılı saatler kala kritik projeler için de geri sayım başladı. Orduların elindeki en yıkıcı güç olarak adlandırılan füzelerde adeta atağa kalkan Türkiye, 2023'e ise 12 yeni füze ile giriyor. Menzilleri 1000 km'ye kadar çıkacak olan füzeler ile sınır ötesi unsurlar da artık kolay hedef haline gelebilecek. Savunmadaki Türkler programı bu hafta seri üretim ve teslim süreci başlayacak yerli füzeleri gündemine aldı.

