Ekonomi ASELSANa milyarlık sipariş 2024 yılında teslim edecek
SAVUNMA SANAYİ

ASELSAN'a milyarlık sipariş: 2024 yılında teslim edecek

ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında, toplam bedeli 59,4 milyon avro ( 1 milyar 170 milyon TL) olan bir satış sözleşmesi imzalandı. Sözleşme kapsamında teslimatların 2024'te gerçekleştirileceği açıklandı.

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Haber Merkezi AA
ASELSANa milyarlık sipariş: 2024 yılında teslim edecek
Foto/arşiv

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, uluslararası bir müşterisinin kullanımına yönelik olarak toplam bedeli 59 milyon 368 bin 579 avro tutarında bir satış sözleşmesi imzalandığını ve söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2024'te gerçekleştirileceği bildirildi.

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