Ekonomi ASELSANdan yaklaşık 32 milyon dolarlık ihracat anlaşması
SAVUNMA SANAYİ

ASELSAN'dan yaklaşık 32 milyon dolarlık ihracat anlaşması

Askeri Elektronik Sanayi (ASELSAN), uluslararası bir müşterisinin kullanımına yönelik, aviyonik sistemleri içeren 31,81 milyon dolar tutarında bir satış sözleşmesi imzalandığını duyurdu.

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Haber Merkezi İHA
ASELSANdan yaklaşık 32 milyon dolarlık ihracat anlaşması
Anlaşma, sosyal medya hesapları üzerinden duyuruldu.

ASELSAN, uluslararası bir müşterisinin kullanımına yönelik olarak aviyonik sistemleri kapsayan 31.81 milyon dolar tutarında bir satış sözleşmesi imzaladı.

Anlaşma, sosyal medya hesapları üzerinden duyuruldu.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, anlaşma hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Aviyonik sistemlerdeki ASELSAN mühendisliğinin milli gücünü global arenaya taşımaya devam ediyoruz. Ülkemize, sektörümüze ve dünya havacılığına hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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