Asgari ücret görüşmeleri devam ediyor: İkinci toplantı yapıldı

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Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğindeki toplantının başkanlığını Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder yaptı. İşçi heyetine Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, işveren heyetine ise TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç'un başkanlık ettiği toplantıda, asgari ücretli işçi Gülden Görmez de Türk-İş heyetinde yer aldı.

Genel Müdür Önder, toplantının açılış konuşmasında, tarafları dinleyeceklerini belirterek, "Bunun yanında, hükümet tarafı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığından içerisinde bulunduğumuz yılda meydana gelen ekonomik ve sosyal gelişmeler ile önümüzdeki yılki hedeflerimize ilişkin bir sunum dinleyeceğiz, raporlarını alacağız." dedi.

TÜİK'ten de benzer bir çalışma talep edildiğini ama o raporun bugüne yetişmediği bilgisini veren Önder, söz konusu raporun gelecek hafta Türk-İş'in ev sahipliğindeki toplantıda gündeme geleceğini kaydetti.

Önder, "Bu ayın sonuna kadar gerekli bütün çalışmaları ve elimizden gelen her şeyi yapıp, hiçbir şeyi gözden kaçırmadan iyi bir asgari ücret rakamı sunmayı umuyoruz. Çıkacak sonucun ülkemize, ekonomimize, asgari ücretlilerimize ve tüm çalışanlarımıza hayırlar getirmesini diliyorum." diye konuştu.

İşçi heyetinde bu yıl ilk kez asgari ücretli kadın bir işçinin de yer aldığını anımsatan Önder, hem Çalışma Genel Müdürü hem de bir hemcinsi olarak bundan mutluluk duyduğunu söyledi.

Toplantıya, görüntü alınmasının ardından basına kapalı olarak devam edildi.

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EKONOMİ Asgari ücret görüşmeleri başladı: İlk toplantı yapıldı

Masada iki rakam

Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri ile TÜİK uzmanlarının da katılacağı toplantıdan işverenin önerisi de masaya gelmiş olacak. İşçiler 2019 yılı asgari ücretinin ‘en az 2 bin lira’, işveren ise ‘bin 857 lira’ olmasını istiyor.

Bir ilk oldu

Önceki senelerden farklı olarak bu yıl gözler komisyonda ilk kez yer alacak asgari ücretli çalışanda oldu.

2019 asgari ücret ne kadar olacak?

Halen net bin 603 lira olan asgari ücret, 2019 yılında artış oranının yüzde 20'lere çıkması halinde bin 923 liraya, yüzde 25 yapılırsa 2 bin 3 liraya çıkacak.

Yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün ilk toplantısının ardından işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. 2019 yılında geçerli olacak asgari ücretin açıklanmasının beklendiği dördüncü ve son toplantı ise yine Bakanlıkta yapılacak.

Mevzuat gereği, Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.

Asgari ücret zammı, enflasyon oranı dikkate alınarak yapılıyor. Enflasyon, eylül ayında tüketici fiyatlarında yüzde 6,30 artarken, yıllık bazda yüzde 24,52'ye ulaşmıştı.

Enflasyon oranı dikkate alındığında asgari ücret zammının ortalama yüzde 20 olması halinde zam oranları şöyle;

Net asgari ücret: 1.920 TL

Brüt asgari ücret: 2.400 TL

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, TİSK işveren tarafı adına masa bulunuyor.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki ilk toplantının ardından komisyon, sırasıyla işveren ve işçi ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapacak.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar verecek. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul edilecek.

Asgari ücret net bin 603 lira

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt 2 bin 29 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 603 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net bin 725 lira 8 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 2 bin 384 lira 66 kuruş.

Bunun 2 bin 29 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 314 lira 57 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 40 lira 59 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.