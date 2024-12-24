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2025 asgari ücreti belli oldu

2025 asgari ücreti belli oldu

Semih Bozkuş
18:5424/12/2024, Salı
G: 24/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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2025 yılında geçerli olacak asgari ücret belli oldu. Çalışma Bakanı Işıkhan, yeni asgari ücretin yüzde 30 zamla 22 bin 104 olarak belirlendiğini açıkladı.
2025 yılında geçerli olacak asgari ücret belli oldu. Çalışma Bakanı Işıkhan, yeni asgari ücretin yüzde 30 zamla 22 bin 104 olarak belirlendiğini açıkladı.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılında geçerli olacak asgari ücretin yüzde 30 zamla 22 bin 104 lira olacağını duyurdu. Yeni asgari ücrete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak
asgari ücretin net 22 bin 104 lira
olarak belirlendiğini bildirdi.

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2025 asgari ücreti belli oldu
Ekonomi
24 Aralık, Salı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu akşam dördüncü toplantı için bir araya geldi.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücretin belirlenmesi için yapılan görüşmelerin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamalarda bulundu.

Asgari ücrete yüzde 30 zam

Bakan Işıkhan,
2025 yılında geçerli olacak asgari ücret
in
22 bin 104 lira
olacağını duyurdu.
Bu sonuçla birlikte asgari ücrete
yüzde 30 zam
yapılmış oldu.
Öte yandan asgari ücrette
devlet desteği
de 700 liradan 1000 liraya yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayırlı olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni asgari ücrete ilişkin paylaşımda bulunarak, "
2025 yılında asgari ücret, %30 artışla net 22.104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.
" ifadelerini kullandı.

Son dört yılın asgari ücreti

2025 asgari ücretin belirlenmesi sonrası son dört yılın rakamları ise şöyle:

-2022: 5 bin 500 TL

-2023: 11 bin 402 TL

-2024: 17 bin 002 TL

-2025: 22 bin 104 TL

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.



#Asgari Ücret
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