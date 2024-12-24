Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini bildirdi.





2025 asgari ücreti belli oldu Ekonomi





Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu akşam dördüncü toplantı için bir araya geldi.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücretin belirlenmesi için yapılan görüşmelerin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamalarda bulundu.

Asgari ücrete yüzde 30 zam

Bakan Işıkhan, 2025 yılında geçerli olacak asgari ücret in 22 bin 104 lira olacağını duyurdu.

Bu sonuçla birlikte asgari ücrete yüzde 30 zam yapılmış oldu.

Öte yandan asgari ücrette devlet desteği de 700 liradan 1000 liraya yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayırlı olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni asgari ücrete ilişkin paylaşımda bulunarak, " 2025 yılında asgari ücret, %30 artışla net 22.104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. " ifadelerini kullandı.

Son dört yılın asgari ücreti

2025 asgari ücretin belirlenmesi sonrası son dört yılın rakamları ise şöyle:

-2022: 5 bin 500 TL

-2023: 11 bin 402 TL

-2024: 17 bin 002 TL

-2025: 22 bin 104 TL

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.







