Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılında geçerli olacak asgari ücretin yüzde 30 zamla 22 bin 104 lira olacağını duyurdu. Yeni asgari ücrete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu akşam dördüncü toplantı için bir araya geldi.
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücretin belirlenmesi için yapılan görüşmelerin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamalarda bulundu.
Asgari ücrete yüzde 30 zam
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayırlı olsun
Son dört yılın asgari ücreti
-2022: 5 bin 500 TL
-2023: 11 bin 402 TL
-2024: 17 bin 002 TL
-2025: 22 bin 104 TL
Asgari ücret nasıl belirleniyor?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.
Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.