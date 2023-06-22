Asgari ücretliye ek yemek ücreti: Maaşlara ilave olarak verilecek

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Asgari ücreti net 11 bin 402 liraya çıkaran ara zammının ardından işverenlerin yemek istisnası tutarları da belli oldu.
Milliyet'in haberine göre; Buna göre, 2023 Temmuz-Aralık döneminde yemek bedelinden istisna edilecek sigorta primine esas kazanç tutarı 105,75 TL olarak uygulanacak.
Sigorta primine esas kazanç tabanlarına göre, SGK çocuk parası aylık 268,29 aile yardımı da 1 bin 341 liraya çıkacak.
Alt sınırdan Bağ-Kur prim tutarı 4 bin 628, tarım Bağ-Kur sigortalıların ödeyecekleri prim tutarı da 4 bin 628 lira olarak uygulanacak.
Ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışan bakıcı, temuzlikçi gibi çalışanların ödeyecekleri sigorta primi aylık 5 bin 30 lira, ayda 10 günden az çalışanlar için 8,95 lira üzerinden hesaplama yapılacak.