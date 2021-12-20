Ekonomi Asgari ücretle ilgili önemli gelişme Görüşmeler başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Asgari ücretle ilgili önemli gelişme: Görüşmeler başladı

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda, asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri başladı.

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Haber Merkezi AA
Asgari ücrette gelir vergisi kaldırıldı mı? AGİ kaldırıldı mı? Asgari ücrette damga vergisi alınacak mı?
Arşic

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Yılmaz, 2022 yılı bütçe görüşmelerinin, komisyon üyesi ve diğer milletvekillerinin yoğun çalışmalarıyla tamamlandığını belirterek, bütçenin hayırlı olması temennisinde bulundu. Usule ilişkin söz alan CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrasında tek bir kanun teklifi dışında bütün tekliflerin "torba" şeklinde TBMM'ye sunulduğunu söyledi. Bugün görüşülen kanun teklifindeki 8 maddenin, farklı yasalarda değişiklik öngördüğünü anlatan Kuşoğlu, düzenlemenin 2. ve 7. maddelerinin, Anayasaya aykırı olduğunu savundu. Sadece asgari ücretin gelir vergisinden muaf tutulmasının, Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu dile getiren Kuşoğlu, öte yandan teklifle TBMM'nin bütçe hakkının ortadan kaldırıldığını öne sürdü.

Kuşoğlu, teklife ilişkin etki analizi yapılmadığını da belirtti.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ise Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıkladığı yeni ekonomik modele hiç kimsenin inanmadığını ileri sürerek, "kimsenin güvenmediği bu modelle kumar oynamanın hata olduğunu" iddia etti. Paylan, Bakan Nebati'nin, bu modele ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonuna sunum yapmasını da istedi. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da teklifi incelemek için muhalefet partisi milletvekillerine yeterli süre tanınmadığını belirterek, "Biz robot muyuz?" ifadesini kullandı.

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"ANAYASAYA AYKIRI DEĞİL"

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir'in, teklifin ilk imza sahibi ve AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'i işaret ederek "Amca oğlum" ifadesini kullanması, komisyonda gülüşmelere neden oldu. Aydemir, teklifte Anayasaya aykırı bir durumun olmadığını kaydetti. AK Parti'li Aydemir'in konuşması sırasında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba laf attı. Bunun üzerine AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

  • Komisyon Başkanı Yılmaz, Ağbaba'yı uyararak, bugün milyonlarca kişinin beklediği bir düzenlemenin görüşmelerini gerçekleştireceklerini dile getirerek, "Engellemek istiyorsanız söyleyin." sözlerini sarf etti.

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TARTIŞMA ÇIKTI

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, bazı milletvekillerinin komisyonu sabote etmek ister gibi davrandığını, bunun doğru olmadığını vurguladı. Daha sonra CHP'li Ağbaba, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora'ya "Senden daha büyük provokatör var mı Meclis'te?" ifadesini kullandı. CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, teklifin anayasaya aykırı olduğunu, yeniden düzenlenmesi gerektiğini savundu. Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, TBMM'deki çalışmalarının İçtüzüğe uygun yürütülmesi, bütün milletvekillerinin bir diğerinin sözünü dinleyerek çalışmalara katılması gerektiğine işaret etti. Konuşması sırasında CHP'li milletvekillerinin laf atmaya devam etmesi üzerine Yılmaz, "Bu Meclisin komisyonunu çalıştırmak istemiyorsanız söyleyin. Bu antidemokratik bir davranıştır." dedi.

Yılmaz, kanun teklifinin, komisyona gelmeden önce TBMM Başkanlığına sunulduğuna dikkati çekerek, düzenlemenin Anayasaya aykırı olmadığını dile getirdi. Teklife yönelik itiraz yollarının açık olduğunu anlatan Yılmaz, öte yandan kanuni düzenlemelerde nihai söz söyleme yetkisinin TBMM'de olduğunu anımsattı.

  • TBMM'nin bütçe hakkının elinden alındığı iddialarına değinen Yılmaz, teklifte yer alan bütçeye ilişkin düzenlemenin, sadece 2021 yılı bütçesine ilişkin olduğuna ve bu yetkinin sınırsız olmadığına işaret etti.

Yılmaz, HDP'li Paylan'ın yeni ekonomik modele ilişkin sözlerini hatırlatarak, Bakan Nebati ile Komisyon üyelerini bir araya getirmek için hazırlık yaptıklarını da bildirdi.

Memur ve emekli maaşına yüzde 40 zam: Asgari ücretteki tarihi artış ile memur ve emeklinin Ocak maaşı belli oldu
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Asgari ücrette yüzde 50.5'lik tarihi artıştan sonra gözler memur ve emekli maaşlarına çevrildi. Yaklaşık 13.5 milyon emeklinin maaşlarında da düzenleme için düğmeye basıldı.<br>
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimat doğrultusunda asgari ücretten sonra emekli maaşları içinde \"fevkalade\" bir artış yapılması planlanıyor. Daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de emeklilerle ilgili çalışma yapıldığını açıklamıştı.<br>
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SEYYANEN ZAM <br><br>Üzerinde çalışılan iki ayrı formül bulunuyor. Emekli maaşlarına yıllık bazda asgari ücret ya da yüzde 40'lar düzeyinde bir zam yapılması gündemde.
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SGK ve özellikle de Bağ-Kur emeklileri arasında asgari ücretin yarısından az maaş alan bir grup bulunuyor.<br>
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Üzerinde durulan ilk formül düşük maaş alan emeklilere seyyanen yapılacak zam ile maaşın belli düzeye çekilmesi yönünde. Bunun üzerine ayrıca bir zam gündeme gelebilecek.<br>
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ENFLASYON+YÜZDE 25 <br><br>Üzerinde durulan ikinci formül ise emeklilere asgari ücret kadar ya da buna yakın bir zam verilmesi. Bu konudaki alt rakam ise SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yıllık yüzde 40'lar civarında zam olması.
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Şu anda üzerinde durulan hesaplamalar SGK ve Bağ-Kur emeklisine enflasyon+yüzde 25 zam şekilde yapılıyor. Bu da yüzde 40'lar civarında artış anlamına geliyor.<br>
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MİLLETVEKİLLERİ İLETTİ <br><br>Bütçe görüşmeleri nedeniyle TBMM'ye gelen Çalışma, Hazine ve Maliye bakanları başta olmak üzere ilgili bakanlara \"Seçmenimizin büyük bölümünü emekliler oluşturuyor. Asgari ücretten sonra emeklilerimiz de büyük bir beklenti içine girdiler. Onların durumun da iyileştirecek bir düzenleme yapılması gerekiyor\" dedi.
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Bakanlar ise Erdoğan'ın talimatı ile emekliler ile ilgili de çalışma yapıldığı bilgisini paylaştı.<br>
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SENDİKALARLA GÖRÜŞÜLDÜ <br><br>Daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sendikalarla görüşmüştü. Bilgin, \"Emekwlilerle ilgili çalışmamız var, emekli gelirleriyle, onların düzeltilmesiyle ilgili çalışmamız var. Bu çalışmayı çok kapsamlı bir şekilde yürütüyoruz\" demişti.
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da \"Toplu sözleşmeden sonra aradaki hareketlilik mutlaka dikkate alınmalı ve bir ek zamla memur alım gücü düşüklüğü giderilmeli. Bu konuda bir çalışma yürütüyoruz. Ocak ayına yetiştireceğiz\" açıklamasında bulunmuştu.<br>
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ARALIKTA ENFLASYON FARKI BELLİ OLACAK <br><br>Memur ve emekliler yıl sonunda enflasyon farkı alacak. Temmuz- Kasım dönemi enflasyonuna bakıldığında memurlar ve memur emeklileri yüzde 7.47 enflasyon farkı zammı hak etmiş durumda ancak net tutar aralık enflasyonuyla belli olacak.
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TÜİK'in açıkladığı 5 aylık enflasyona göre işçi ve Bağ- Kur emeklileri için de şimdiden yüzde 10.47 zam kesin gözüküyor. 3 Ocak tarihinde açıklanacak 6 aylık enflasyona göre bu oran artabilir.<br>
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Bugünkü hesaba göre, 2022'nin başında en düşük SSK emeklisinin aylığı 3.030 liraya, en düşük Bağ- Kur emeklisinin aylığı 2.724 liraya ve en düşük tarım emeklisinin aylığı ise 2.195 liraya yükselecek.
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Memur ve emekli maaşına yüzde 40 zam: Asgari ücretteki tarihi artış ile memur ve emeklinin Ocak maaşı belli oldu
Asgari ücrete yapılan yüzde 50,5'lik zam hem memurları hem emeklileri heyecanlandırdı. Mevcut zamma ilaveten yapılacak ek artışın Ocak'a yetiştirilmesi planlanıyor.
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