Asgari ücrette ikinci toplantı: İşçi kesimi zam oranına ilişkin taleplerini iletecek

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, temmuzdan itibaren uygulanacak yeni ücret için ikinci toplantısını bugün yapacak. İlkinden farklı olarak bu toplantıya TİSK ve Türk-İş başkanları da katılacak. Türk-İş’in masaya yeni ücret için 11 bin TL’nin üstü bir rakamı taşıyacağı ifade ediliyor.