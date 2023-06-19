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Ekonomi

Asgari ücrette ikinci toplantı: İşçi kesimi zam oranına ilişkin taleplerini iletecek

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrete ilişkin ara zamda ikinci toplantı başladı. İlk toplantıda rakam telaffuz edilmemişti. Bu kez işçi kesiminin zam oranına ilişkin taleplerini iletmesi bekleniyor. Asgari ücretin yeni dönemde kaç liraya yükseleceğinin Kurban Bayramı'ndan önce belli olması beklenirken masada ise dört farklı zam oranı bulunuyor.

10:00 . 19/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor.


İlk toplantısını 13 Haziran'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştiren komisyon, ikinci toplantısına bugün saat 10.00'da başladı.


Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları sunacağı toplantıda, taraflar ara zam rakamına dair pazarlık yürütecek.

Öte yandan, komisyon toplantısının ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol saat 14.00'te bir araya gelecek.


İlk toplantıda rakam telaffuz edilmemişti. Bu kez işçi kesiminin Zam oranına ilişkin taleplerini iletmesi bekleniyor.


Asgari ücret temmuzda ne kadar olacak?

Asgari ücret zam oranlarına göre işçilerin alacakları maaşlar değişecek. Güncel asgari ücret 8 bin 506 TL olarak çalışanların eline geçiyor.


Gerçekleştirilecek toplantının ardından asgari ücret zam oranının %25 olması durumunda maaşlar 2.126,5 TL artacak ve asgari ücret toplamda 10 bin 632 lira olacak. Asgari ücret zam oranının %30 olması durumunda mevcut maaş 2.551 TL artacak ve 11 bin 57 TL olacak. Asgari ücret zam oranın %35 olması halinde maaşlar 2.997 lira artacak ve 11 bin 503 lira olacak.




#Asgari ücret
#Asgari ücret zam
#Toplantı
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