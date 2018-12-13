Ekonomi Asgari ücrette masada yer alan iki rakam
TÜRKİYE EKONOMİSİ

2019 yılı ​asgari ücreti ne kadar olacak? Asgari ücrette masada yer alan iki formül

Asgari ücrette masada yer alan iki rakam

2019 yılı asgari ücret görüşmelerinde ikinci toplantı bugün yapılacak. Bugün yapılacak toplantının ev sahibi bu sefer işveren olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri ile TÜİK uzmanlarının da katılacağı toplantıdan işverenin önerisi de masaya gelmiş olacak. İşçiler 2019 yılı asgari ücretinin ‘en az 2 bin lira’, işveren ise ‘bin 857 lira’ olmasını istiyor.

Diğer
2019 yılı Asgari ücret görüşmeleri.
2019 yılı Asgari ücret görüşmeleri.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ikinci toplantısını bugün yapacak.

Takvim'in haberine göre; Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret için bugün TİSK ev sahipliğinde gerçekleştirilecek toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TÜİK uzmanlarının ülke ekonomisiyle ilgili verileri paylaşması bekleniyor.

  • Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt 2 bin 29 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 603 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.

İŞÇİ KESİMİNİN TALEPLERİ

2018 enflasyonu YEP'e göre yüzde 20.8 olacak. Büyüme yüzde 3.8 bekleniyor. Tamamı refah payı sayılırsa: 1.603 x % 20.8 + 1.603 x % 3.8 + 1.603 = 2.000,12 TL (net), 2.532 TL (brüt).

2.000 TL'nin temel alınması sonrası enflasyon ve refah payı ile hesaplama yapılırsa: 1.603 x % 20.8 + 1.603 x % 3.8 +2000= 2.395 TL (net), 3.034 TL (brüt).

Enflasyonun yüzde 25 olarak alınması ve 2.000 TL temel ücretin üzerine eklenmesi de masaya getiriliyor: 1.603 x % 25 +2000 = 2.400,75 TL (net), 3.039,50 TL (brüt).

Hem enflasyonun yüzde 25 kabul edilmesi hem de refah payı eklenmesi ile 2.000 TL temel alınırsa: 1.603 x % 25 + 1603 x % 3.8 + 2000 = 2.461 TL (net), 3.115,78 TL (brüt).

İŞVERENİN ÖNERİSİ

2019 enflasyon hedefi olan yüzde 15.9'un dikkate alınmasını istiyor. Buna göre; 1.603 x % 15.9 + 1.603 = 1.857,88 TL (net), 2.352,20 TL (brüt).

REKLAM

Kritik karar öncesi dolar güne nasıl başladı?
EKONOMİ
Kritik karar öncesi dolar güne nasıl başladı?

/**/
Ankara Valiliği:7 kişi hayatını kaybetti

Ankara Valiliği:7 kişi hayatını kaybetti

Yüksek Hızlı Tren kazasında 3'ü ağır 46 yaralı var.
Ankara'da hızlı tren kazası

Ankara'da hızlı tren kazası

YHT kılavuz lokomotifle çarpıştı, iki vagon devrildi.
Masadaki iki rakam

Masadaki iki rakam

​Asgari ücrette ikinci toplantı bugün yapılacak.
CHP'liler isyanda

CHP'liler isyanda

İYİ Parti adayının destekleneceğini duyan partililer ayaklandı.
Veliler sakın inanmayın

Veliler sakın inanmayın

​Sahte hesaptan yapılan açıklama Ankara'yı hareketlendirdi.
ABD teröristleri kollamaya çalışıyor

ABD teröristleri kollamaya çalışıyor

Fırat'ın doğusuna operasyon öncesi kızdıracak açıklama.
14 bin kişilik ordu hazırlayın

14 bin kişilik ordu hazırlayın

​TSK, 3 gün önce Özgür Suriye Ordusu idarecilerine talimat verdi.
MİT hedefte

MİT hedefte

​Sözde gazetecilik merkezi 'Correctiv' MİT'i hedef aldı.

Türkiye UzayAjansı kuruldu

Türkiye UzayAjansı kuruldu

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmen kuruldu.

Münbiç biterseRakka yolu açılır

Münbiç biterseRakka yolu açılır

​Rakka, Türkiye'nin harekatını bekliyor.
Bıraktığı yerden devam ediyor

Bıraktığı yerden devam ediyor

Takımı kaybetti ama Cengiz yine attı.
Uyuyun para verelim

Uyuyun para verelim

Japon şirketten çalışanları için ilginç yöntem.
Trump'ın hedefiÇin istihbaratı

Trump'ın hedefiÇin istihbaratı

​ABD, Çin'e topyekun savaş ilanı.
Cinayettenveliaht sorumlu

Cinayettenveliaht sorumlu

​ABD'den sürpriz Kaşıkçı açıklaması.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.