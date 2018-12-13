Asgari ücrette masada yer alan iki rakam

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ikinci toplantısını bugün yapacak.

Takvim'in haberine göre; Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret için bugün TİSK ev sahipliğinde gerçekleştirilecek toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TÜİK uzmanlarının ülke ekonomisiyle ilgili verileri paylaşması bekleniyor.

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt 2 bin 29 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 603 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.

İŞÇİ KESİMİNİN TALEPLERİ

2018 enflasyonu YEP'e göre yüzde 20.8 olacak. Büyüme yüzde 3.8 bekleniyor. Tamamı refah payı sayılırsa: 1.603 x % 20.8 + 1.603 x % 3.8 + 1.603 = 2.000,12 TL (net), 2.532 TL (brüt).

2.000 TL'nin temel alınması sonrası enflasyon ve refah payı ile hesaplama yapılırsa: 1.603 x % 20.8 + 1.603 x % 3.8 +2000= 2.395 TL (net), 3.034 TL (brüt).

Enflasyonun yüzde 25 olarak alınması ve 2.000 TL temel ücretin üzerine eklenmesi de masaya getiriliyor: 1.603 x % 25 +2000 = 2.400,75 TL (net), 3.039,50 TL (brüt).

Hem enflasyonun yüzde 25 kabul edilmesi hem de refah payı eklenmesi ile 2.000 TL temel alınırsa: 1.603 x % 25 + 1603 x % 3.8 + 2000 = 2.461 TL (net), 3.115,78 TL (brüt).

İŞVERENİN ÖNERİSİ

2019 enflasyon hedefi olan yüzde 15.9'un dikkate alınmasını istiyor. Buna göre; 1.603 x % 15.9 + 1.603 = 1.857,88 TL (net), 2.352,20 TL (brüt).

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