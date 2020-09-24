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Ekonomi Altında kritik detay Kullanıma başlanmasıyla fiyatlar düşüşe geçecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Aşının üretilip kullanıma başlanmasıyla altın fiyatları düşüşe geçecek

Altında kritik detay: Kullanıma başlanmasıyla fiyatlar düşüşe geçecek

Koronavirüs salgını nedeniyle yatırımcıların güvenli liman olarak görmesinde kaynaklı peş peşe tarihi rekorlar kıran altında yükseliş eylül ayı itibariyle hız keserken uzmanlar ise yatırımcıların gözdesi haline gelen altında fiyatların aşının üretime geçilip kullanıma başlamasıyla düşüşe geçebileceğinin altını çiziyor.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomi piyasalarına etkisi Uluslararası Para Fonu (IMF) kaynaklarına göre bu yıl ve gelecek yıl 12 trilyon doları bulacak. Dünya piyasalarında güvenli liman olarak bilinen altın, salgın döneminde tarihi rekorlarını art arda tazeledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ekonomi Politikaları Uzmanı Dr. Aziz Hatipağaoğlu, 2020 yılı başında altının ons fiyatı 1520 dolar seviyesinden işlem gördüğünü kaydederek, “Koronavirüs salgınının dünyayı etkilemeye başlaması ile birlikte yatımcılar, güvenli liman olarak gördükleri altına yöneldiler. Fiyatlarda yaşanan yükseliş ile ağustos ayında ons altın fiyatı 2075 dolar ile rekor tazeledi. Aynı dönemde Türkiye’de gram altının satış fiyatı da rekor kırarak 509 lirayı gördü.” dedi.

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YATIRIMCISINA EN FAZLA KAZANDIRAN MADEN ALTIN OLDU

Küresel altın fiyatlarını yükselten nedenleri inceleyen Hatipağaoğlu, “Dünyadaki şirketlerin ve devletlerin yüksek borçluluk oranları, koronavirüs salgını ile birlikte birçok sektörde yaşanan sıkıntılı sürecin devam etmesi, dövizlerde yaşanan devalüasyonlar, altın gümüş gibi kıymetli maden piyasası spekülasyonları, küresel piyasadaki yetersiz fiziksel arz ve yatırımcıların güvenli bir limana sığınma ihtiyacından dolayı altın gibi kıymetli madenler 2020 yılının başından itibaren oldukça ilgi gördü ve yatırımcısına en fazla kazandıran araç oldu.” ifadelerini kullandı.

AŞI HABERLERİ ALTININ ATEŞİNİ SÖNDÜRDÜ

Altın fiyatlarındaki küresel artışın eylül ayı itibariyle durduğunu belirten Hatipağaoğlu, “Koronavirüs aşısına dair haberlerinin önce Rusya’dan ardından Çin’den art arda gelmesi koronavirüs salgınının ilk etkilerinin görülmesiyle rekor düşüş gösteren ABD ve Avrupa borsalarının normal seviyelere dönmesinde etkili oldu. Kısa süre içinde ABD ve İngiltere’den aşı haberlerinin de gelmesi bekleniyor. Aşının üretime geçilip kullanıma başlanması ve üretimin tam kapasiteye dönmesiyle birlikte ons altın 1800 doların altına düşebilir.” değerlendirmesinde bulundu.

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“KÜRESEL YATIRIMCILARIN BORSALARA YÖNELMESİ GEREKLİ”

Koronavirüsün piyasalarda bıraktığı korkunun etkisini azaltmak için küresel yatırımcıların borsalara yönelmesi gerektiğini söyleyen Dr. Aziz Hatipağaoğlu, “Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü kıymetli madenlerden ayrılmasıyla küresel piyasalar rahat bir nefes almaya başlayabilir. Ardından küresel piyasalarda görülecek bol miktarda para arzları, faiz oranlarını yükseltecektir. Uluslararası ticaretin de eski günlerine dönmesi piyasalara güven aşılar.” şeklinde konuştu.

DÜNYANIN EN ÇOK ALTIN REZERVİ OLAN ÜLKESİ ABD

Dünya Altın Konseyi’nin hazırladığı listeye göre, 2020 yılında dünyanın toplam altın rezervinin 35 bin tonu aştığına dikkat çeken Dr. Aziz Hatipağaoğlu, “ABD, dünyanın altın rezervinin yüzde 79’luk kısmına sahip ve toplamda 8 bin 133 ton altın rezervi bulunuyor. İkinci sırada Almanya 3 bin 363 ton altın rezervi ile ikinci sırada yer alırken Uluslararası Para Fonu (IMF) 2 bin 814 ton altın rezervi ile üçüncü sırada yer alıyor. Türkiye ise 583 ton güncel altın rezervi ile dünyanın en çok altın rezervi olan ülkeleri arasında 12. sırada.” dedi.

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12 milyon TL değerinde yüzlerce araç otoparkta çürüyor!
FOTOĞRAF 16
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Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yediemin otoparkı, yaklaşık 12 milyon lira değerindeki motosiklet ile yüzlerce otomobil ve TIR'a ev sahipliği yapıyor. Otopark sahibi Mustafa Çalışkan, bu servetin ekonomiye kazandırılması için yetkililerin bir an önce harekete geçmesini istedi.
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Reyhanlı’daki 13 dekarlık yediemin otoparkında bulunan 3 bin 500 motosiklet, aralarında lüks olanlarla birlikte 180 otomobil, 9 konteyner, 10 traktör ve çekicinin piyasa değeri 12 milyon lirayı buluyor.
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Otopark sahibi Mustafa Çalışkan ise bu servetin, Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından ekonomiye kazandırılmasını istiyor.
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13 dekarlık alanın tamamen dolduğunu ve adım atacak yerin kalmadığını belirten Çalışkan, yetkililerin bir an önce harekete geçmesi gerektiğini söyledi.
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Otoparktaki araçların ihale ile açık artırma yoluyla satışa çıkarılmasını istediğini dile getiren Çalışkan, Bu servet, çürüyeceğine satılırsa hem halk araç sahibi olur hem de en önemlisi milli ekonomiye kazanç olur. Bu arada bizim de mağduriyetimiz giderilmiş olur dedi.
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Otoparkında birçoğu hacizli ya da mahkemelik durumda olan otomobillerin bulunduğunu ifade eden Çalışkan şunları söyledi:
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Araçlar hacizli ya da çeşitli nedenlerle yakalamalı olduğu için buraya getirildiler. Bunun yanı sıra daha önce Suriye’den getirilen ancak sahte belgeli oldukları belirlenen lüks otomobiller de otoparkta kaderlerine terk edilmiş durumda. Bekleme süresi dolan ya da mahkemesi tamamlanan araçlar, eğer bir an önce işlemleri tamamlanıp satışa sunulursa en çok kazanan devletimiz olacaktır. Talebimiz buradaki araçların bir an önce değerlendirilmesidir.
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Özellikle motosikletlerin polis veya jandarma tarafından yapılan denetimlerde fenni muayeneleri olmadığı için yakalanarak, otoparka çekildiğini, sahiplerinin de işsiz ya da sıkıntıda olmaları nedeniyle geri alamadıklarını belirten Çalışkan, sahiplerinin motosikletleri alamadıkları gibi otopark ücreti de ödeyemediklerini söyledi.
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12 milyon TL değerinde yüzlerce araç otoparkta çürüyor!
Hacizli ve mahkemelik yüzlerce araç yediemin otoparkında çürümeye terk edilmiş durumda. Otopark yetkilileri ise 12 milyon TL değerinde servetin ekonomiye kazandırılması için yetkililerin bir an önce harekete geçmesini istiyor.


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