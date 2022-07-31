ASKON Başkanı Orhan Aydın: Döviz stokçuluğu millete ihanet

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, önceki gün katıldığı İstanbul Sanayi Odası Meclis (İSO) toplantısında sanayicileri eleştirdi. Sanayicinin ucuz kredi çekip üretim, yatırım, istihdam ve ihracata harcaması gereken kaynakla döviz aldığını belirten Kavcıoğlu, “Liralaşma stratejimiz içerisinde bütün kesimlerin zararını da finanse edecek şekilde Merkez Bankası kaynaklar çıkarıyor. ‘Dövizlerinizi bozun’ diyoruz. Şimdi 1 trilyon lira verilmiş bir kaynak var. O kaynak nerede bakacağız. Ben biliyorum nerede olduğunu, bir kısmı döviz aldı... Bunların hepsinin listesi var bende. Bire bir hepinizle paylaşabilirim. Sanayi Odası üyeleri de var. İTO’nun. ATO’nun, ASO’nun üyeleri de var. Türkiye’nin bütün odaları var” diye konuştu.

55 MİLYAR DOLAR DÖVİZ ALDILAR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) şirketlerin TL cinsi kredi kullanımına döviz varlığı sınırı getirme adımına destek veren Kavcıoğlu, “Hesabında 100 milyon dolar varken, 50 milyon dolar daha alıp hesabına koyanlara krediyi vermeyeceğiz. İSO’dan bütün her yere ilan ediyorum. O yüzde 10’un anlamı da bu. Bankalardan ucuz kredi kullanıp döviz almanın önüne geçmektir. Bakın sadece 24 Şubat’tan haziran ayına kadar bankalarda ucuz kredi kullanan kurumsal firmaları söylüyorum, sadece 55 milyar dolar döviz aldılar.”

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Kavcıoğlu’nun eleştirilerine Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın’dan destek geldi.

Şahap Kavcıoğlu

HÜKÜMET HERKESİN İHTİYACINA KOŞUYOR

işmiş ülkeler başta olmak üzere ciddi mücadelelerin verildiğini belirterek, “Bu mücadelede hükümetimiz gerek pandemi döneminde olsun gerekse de pandemi sonrası ülkemizin hemen hemen her kesiminin ihtiyacına koşturmuştur. Yeni ekonomi modeli ile de yüksek döviz karşısında kayıpların önlenmesine yönelik kur korumalı TL mevduat hesapları açılmıştır. Döviz stokçuluğu yapmak yerine risk fazlası dövizler TL’ye çevrilerek burada kullanılabilir. Ha keza ihracatçıya ve yatırımcıya yönelik düşük faizli ve uzun vadeli birçok kredi imkanları da sağlanmıştır” değerlendirmesinde bulundu.

REFAHA GİDEN YOL BELLİ

Türkiye’de ekonomik refaha giden yolun ve metodun belli olduğunu aktaran Aydın, şunları kaydetti: “Kaynakları israf etmeden yatırım ve üretime yönelerek kalkınmamızı artırmalıyız. Bu bağlamda herkesin bilinçli olması, plan ve programlarını buna göre yapması gerekmektedir. Buna rağmen elinde risklere karşı yeterli döviz bulunurken, ucuz kredi çekip bunu döviz alarak bir nevi döviz stokçuluğu yapan firmalar şunu iyi bilmelidirler ki, bunu yaparken ülkemizin bekasından ve halkımızın refahından çalmaktadırlar. Açıkça bir ihanetin içinde olmaktadırlar.”

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Hep birlikte mücadele edelim

qOrhan Aydın, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarının iyi okunması gerektiğini söyledi. Aydın, “Burada kaynakların heba edilmemesi, yerinde ve faydalı kullanılması uyarısı var. Bu konuda hükümetimizin temel gıda emtia ürünleri üzerine de çalışmaları var. Fiyat istikrarı komitesinde alınan kararların bir bir uygulanmaya başladığını görmekteyiz. Söz konusu ülkemiz bekası ve milletimizin refahı ise enflasyonla mücadeleye zarar verecek bu fikirde olan yapılara da asla ve asla müsaade edilmemelidir. Sonuç olarak enflasyonu tetiklediği açıkça ortada olan dolarizasyonla mücadele de işimizin bir parçası olmalı ve hep birlikte dayanışma içerisinde bu konuda mücadele etmeliyiz" şeklinde konuştu.