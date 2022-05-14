Aslanbucak Yamaç Paraşütü alanı işletme hakkı ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; ihale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesi ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29. maddesi (DSKİY) ile Hazine Taşınmazların İdaresi Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uyarınca, 24 Mayıs 2022 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Feridun Kaya toplantı salonunda “kapalı teklif” usulü ile yapılacak.
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