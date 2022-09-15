Asrın projesinde ailedeki her gence müjde: 18 yaşından büyük her genç ayrı başvuru yapabilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin kapsamında dar gelirli vatandaş için 5 yılda 500 bin konut, 250 bin altyapılı arsa ve 50 bin iş yeri satışa sunulacak. Konutta fiyatlar 2+1 daire için 608 bin TL, taksitler de 2 bin 280 TL’den başlayacak. 3+1 dairenin fiyatı 850 bin TL, taksit ödemesi ise 3 bin 187 TL olacak. Geliri olan vatandaşlar için başvurular dünden itibaren başladı. İşte sosyal konut projesine başvuruların detayları:

1-KİMLER BAŞVURACAK ?

TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve çocukları üzerine tapuda kayıtlı konutları bulunmayan 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvurabilecek. Başvurular "Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri", "En az yüzde 40 engelli vatandaşlar", "emekliler", "18-30 yaş arasındaki gençler" ve "Diğer alıcı adayları" olmak üzere 5 kategoride kabul edilecek.

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E-DEVLET'TEN SON BAŞVURU 28 EKİM

2-Aylık gelir sınırı ne kadar?

Projeye başvuranların aylık hane halkı geliri İstanbul için 18 bin TL, diğer bölgeler için 16 bin TL olacak.

3-Kime ne kadar kontenjan ayrıldı?

Projede çeşitli kesimlere pozitif ayrımcılık yapılacak. Buna göre şehit yakınları ve gazilere 12 bin 500 konut, engellilere 12 bin 500, emeklilere 50 bin, 30 yaş altı gençler için de 50 bin konut ayrıldı. Kalan 125 bin daire vatandaşlara satılacak.

4-Başvurular ne zamana kadar sürecek?

Bankalar aracılığıyla yapılacak başvurular dün başladı ve 31 Ekim 2022'ye kadar sürecek. e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erecek. e-devleti olmayanlar Halkbank'a başvuracak. Halkbank'ın yaygın şubesi bulunmayan yerlerde ise başvurular Ziraat Bankası’na yapılabilecek. Başvuru sahipleri nüfus cüzdanı ile projenin bulunduğu ildeki yetkili banka şubelerinde "Başvuru ve Satın Alma Taahhütnamesi" imzalayacak. Başvuru bedeli konut ve arsalar için 500 lira, iş yerleri için 2 bin lira olacak.

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YILDA İKİ KEZ ARTIŞ

5-Konutlar için taksitler ne kadar?

Fiyatlar 2+1 daire için 608 bin TL, taksitler 2 bin 280 TL’den başlayacak. 3+1 dairenin fiyatı 850 bin TL, taksit ödemesi ise 3 bin 187 TL olacak. Konutların satışı yüzde 10 peşin, 240 ay vadeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibarıyla olacak. Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez yapılacak ve bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artışı dikkate alınacak.

6-Arsalar için ödeme planı ne kadar?

Kendi evini yapmak isteyen vatandaşlara altyapı ve imarı hazır arsa satılacak. İlk etapta 7 ayrı bölgede belirlenen arsalar iki grup halinde satışa sunulacak. İlk grupta 350 ile 500 metrekarelik alanlardan oluşan müstakil parsel şeklinde arsalar olacak. Bunlar 192 bin 500 TL’den fiyatla ve 1.604 TL’den başlayan taksitle satılacak. İkinci grubu oluşturan hisseli parseller için ödeme 112 bin 500 TL’den başlayacak ve en düşük taksit 937 TL olacak. Arsalar 10 yıl vadeyle ve faizsiz satılacak.

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BORCUNU BİTİREN SATABİLİR

7-İş yerleri için taksit tutarı ne kadar?

İlk etapta 10 bin yeni işyeri KOBİ’lerin hizmetine sunulacak. İş yerleri 350 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 2 bin 633 TL’den başlayan taksitlerle 120 ay vadeyle satılacak.

8- Satma imkanı var mı?

Sosyal konut projesinde hak sahibi olan ve daha sonra sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyecek. Borcunu kapatma imkanı verilmedikçe, borç kapatılıp ev satılamayacak. Borç 3-4 yıl içinde kapatılsa bile hak sahibi konutu hemen satamayacak.

HER HANEDEN BİRDEN FAZLA BAŞVURU İMKANI

9-Çalışan çocuklar başvurabilecek mi?

Anne ve babanın maaşı litimin üzerindeyse konut sahibi olamayacak. Eğer limitin altındayda anne ve babanın yanı sıra bağımsız birey sayılan 18 yaşından büyük çalışan gençler de başvurabilecek. ‘Genç’ kategorisine 14 Eylül 1992'den sonra doğanlar kabul edebilecek.

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10-Her evden kaç kişi başvurabilecek?

Sosyal konut projesinde gençler için ayrı bir kolaylık dahasağlandı. Buna göre, anne babasıyla aynı hanede yaşayan birden fazla 18 yaşını aşan gençler projeye ayrı ayrı başvuru yapabilecek.

11-Herkes her projeye GİREBİLECEK Mİ?

Konut tipi 2+1 ve 3+1 ayrımı olmadan, proje bazında başvuru alınacak.

KÜTÜĞE KAYITLI YER İÇİN DE İMKAN GETİRİLDİ

12-Nüfusa kayıtlı ilde başvuru mümkün mü?

İkametgah adresi dışında kişiler istedikleri takdirde nüfusa kayıtlı oldukları illerde sosyal konut projesi için başvuru yapabilecek. Örneğin İstanbul’da ikamet eden Samsun kütüğüne kayıtlı bir vatandaş, Samsun’daki proje için başvuru imkanına sahip olabilecek.

13-Konutlar ne zaman başlayacak ne zaman bitecek?

Sosyal konut projelerinin temeli bu yılın Kasım ve Aralık aylarında atılacak. Konut projesinde ilk etap konutlarının 2 yıl içerisinde bitmesi planlanıyor. Projenin de 5 yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor

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VEFAT EDEN EMEKLİNİN EŞİ DE BAŞVURABİLECEK

14-Şehit aileleri, emekli ve engellİLer nasıl başvuracak?

"Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri" kategorisine, TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden "Hak Sahipliği” onaylananlar başvuru yapabilecek. Bu gruptaki başvurular sadece banka şubelerinden alınacak, e-Devlet üzerinden başvuru yapılamayacak.

"Emekliler", SGK'dan alınan emekli kimlik belgesi veya emekli olduğunu gösteren belge ile başvuru yapabilecek. Vefat eden emeklinin emekli olmayan eşi de başvurabilecek. Ancak vefat eden emeklinin aylık maaşını alan kızları hariç, e-Devlet üzerinden başvuranlar sözleşme aşamasında ibraz edecek. Engelli vatandaşlar, en az yüzde 40 engelli olduğuna dair geçerli sağlık heyet raporuna ait belge ile başvurabilecek. 18 yaşından küçük engelli çocuğu olan anne veya baba kendi adına "engelli" kategorisinden başvuru yapabilecek.

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KİMLİK NUMARASINA GÖRE MÜRACAAT

15-E-devletten kimler ne zaman başvurabilir?

e-Devlet sisteminde yaşanabilecek yoğunluğu önlemek amacıyla başvurular kimlik numarasının son hanesine göre kademeli olarak alınıyor. T.C. kimlik numarasının son hanesi sıfır (0) olan vatandaşlar dün e-Devletten başvuru yaptı. Kimlik numarasının son hanesi 2 olanlar e-devletten bugün, 4 olan yarın, 6 olanlar cumartesi, 8 olanlar ise pazar günü başvurabilecek. 19 Eylül 2022 Pazartesi gününden itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek.

16-E-devlet üzerinden başvuru yöntemi nasıl olacak?

Sosyal konut projesi için başvuru işlemlerini e-Devlet üzerinden yapanların ayrıca banka şubelerinden başvurmasına gerek kalmayacak. e-Devlet üzerinden başvurular, TOKİ Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan "Konut İşyeri Başvuru" hizmeti bölümünden yapılabilecek. Başvuru ekranında ve ilan metninde şartlarla ilgili bilgilendirme ile ilgili projeyi seçerek başvuru yapabilecek. e-Devlet üzerinden başvurular, TOKİ Başkanlığı hizmetlerinde yer alan konut/iş yeri Başvuru linki üzerinden proje seçilerek yapılabilecek. e-Devlet üzerinden engelli ve emekli kategorisinden başvuranlar için sözleşme aşamasında engelli veya emekli olduklarına dair belge istenecek. Bu sistemle yapılacak başvurularda SMS ile iletilecek başvuru sahibi adına açılmış IBAN hesabına başvuru ücretinin belirlenen süre içerisinde EFT, havale, ATM ile yatırılması gerekecek, aksi halde mevcut başvuru iptal edilecek.

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ŞEHİT AİLELERİ, EMEKLİ, GENÇ VE ENGELLİLERE İKİNCİ KURA İMKANI

17-Genç, emekli, şehit aileleri ve engelliye ikinci kura var mı?

Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ile en az yüzde 40 engelli vatandaşlara ayrı ayrı konut sayısının yüzde 5’i kadar, emeklilere ve gençlere ise ayrı ayrı, konut sayısının yüzde 20'si kadar kontenjan ayrılacak. Kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecek. Kura sonucu bu kategoride ev sahibi olmaya hak kazanamayanlar, "diğer alıcılar" kategorisindeki başvuru sahipleri için yapılacak kuraya dahil edilecek.

18-Başvuru bedeli ne zaman iade edilecek?

Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

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