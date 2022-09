Asrın projesinde ailedeki her gence müjde: 18 yaşından büyük her genç ayrı başvuru yapabilecek Kampanyaya ilişkin en çok “hane halkı” ile “genç kontenjanı” arasındaki ilişkinin nasıl belirleneceği sorusu soruldu. Bakan Murat Kurum, konuya açıklık getirdi: Anne ve babadan bağımsız olarak 18 yaşından büyük çalışan gençler, her biri ayrı bireyler olduğu için başvurabilecek. Aynı aileden birden fazla genç başvurabilir.

