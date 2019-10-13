Ekonomi Asyalılar yatırımı sevdi
DÜNYA EKONOMİSİ

Asyalılar yatırımı sevdi

Asya'dan Türkiye'ye yatırım 1,7 milyar dolarla yaklaşık iki katına çıktı. Rakam bu dönemdeki toplam doğrudan yatırımların yüzde 39,5'ini oluşturdu. Ülkemizdeki yatırım şartlarının Avrupa'ya benzer olduğunu belirten EES Başkanı Ingo Friedrich, Türk ekonomisine güvenin mesajı verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye'ye Asya ülkelerinin doğrudan yatırım ilgisi devam ediyor. Bölge ülkelerinden gelen yabancı yatırım miktarı 1,7 milyar dolar ile bir önceki döneme göre yaklaşık 2 katına çıktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ağustos sonu itibarıyla Avrupa'dan 2,3 milyar dolar, Asya'dan 1,7 milyar dolar ve diğer bölgelerden 0,3 milyar dolar yatırım geldi.

YÜZDE 91'LİK MUAZZAM YÜKSELİŞ

Asyalı yerleşiklerin yatırımları da yüzde 91,3 artış gösterirken, doğrudan yatırımlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 yükseldi. Yurt dışındaki yerleşiklerin ağustos sonu itibarıyla Türkiye'ye yaptığı yatırımlarda en büyük payı toptan ve perakende ticaret sektörü aldı.

Bu dönemde, Türkiye'ye doğrudan yatırımların yüzde 52,6'lık kısmı Avrupalı, yüzde 39,5'lik bölümü Asyalı, yüzde 7,2'lik kısmı Amerikalı ve yüzde 0,7'si Afrikalı yatırımcılar tarafından yapıldı. Türkiye, geçen yılın ocak-ağustos döneminde Avrupa'dan 2,7 milyar, Asya'dan 885 milyon, Amerika'dan 227 milyon ve Afrika'dan 1 milyon dolarlık yatırım çekmişti.

ŞARTLAR AVRUPA'DAKİNE BENZER

Ingo Friedrich

Türkiye, ağustos sonu itibarıyla en fazla doğrudan yatırımı İngiltere, Katar, Azerbaycan, Hollanda ve Japonya'dan çekti. İngiltereli yerleşiklerden Türkiye'ye 696 milyon dolarlık sermaye girerken, bu rakam toplam doğrudan yatırımların yüzde 16,3'ünü karşıladı. Öte yandan, Avrupa Ekonomik Senatosu (EES) Başkanı Ingo Friedrich, Türkiye'deki yatırım şartlarının Avrupa'daki şartlara çok benzer olduğunu belirterek, "Avrupalı yatırımcılar, Avrupa'nın diğer bölgelerine yatırım yaparken emin oldukları gibi, Türkiye'de yatırım yapmaya karar verebilirler" dedi.

YATIRIMCI TÜRK VATANDAŞI GİBİ

Friedrich, İstanbul'da gerçekleştirdikleri görüşmeler çerçevesinde yetkililere "Yatırımcılar için karı geri almanın mümkün olup olmadığını ve vergilendirmenin nasıl olduğunu" sorduğunu belirterek, "Cevap oldukça açıktı. Almanya'nın ve Avrupalı şirketlerin Türkiye'deki yatırımlarının güvenliği sağlanmış durumda ve bu yatırımcılara Türk vatandaşı gibi davranılıyor. Burada Avrupalı yatırımcılar için güzel bir mesaj var. Avrupalı yatırımcılar, Avrupa'nın diğer bölgelerine yatırım yaparken emin oldukları gibi, Türkiye'de yatırıma karar verebilirler" diye konuştu.

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