Atakaş Hatayspor lige Trendyol Yemek ile dönüyor.
Trendyol Yemek, Süper Lig’in 2023- 2024 sezonunda Atakaş Hatayspor’un destekçisi oldu. Trendyol Yemek ile Atakaş Hatayspor arasında gerçekleşen anlaşmanın imza töreni, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ev sahipliğinde Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, Atakaş Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz ve Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel’in katılımlarıyla gerçekleşti. Anlaşma kapsamında Trendyol Yemek, Atakaş Hatayspor’un sponsoru oldu.