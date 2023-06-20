Atakaş Hatayspor lige Trendyol Yemek ile dönüyor.

Kulüpler Birliği Vakfı da bu iki kulübümüze destek olma konusunda bana özellikle tavsiyede bulundular. Onun için tüm tarafların bu konuda verdiği desteğin bizde kendi Riva tesislerimizde bu sözleşmeyi, protokolü yaparak yerine getiriyoruz. Trendyol’a ülke sporuna ve sporcusuna verdiği destekler için yürekten teşekkür ediyor, bu anlaşmanın hayırlara vesile olmasını diliyorum ”