Ekonomi Atatürk Üniversitesi 100 sözleşmeli personel alacak
BASIN İLAN

Atatürk Üniversitesi 100 sözleşmeli personel alacak

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Üniversitenin Özel Bütçesinden karşılanmak üzere 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 100 sözleşmeli personel alacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Atatürk Üniversitesi 100 sözleşmeli personel alacak
Atatürk Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; adayların, https://www.atauni.edu.tr// web adresinde "Duyurular" kısmında bulunan Başvuru Formunu indirerek eksiksiz bir şekilde doldurması, istenilen belgelerle birlikte ilanın Resmi Gazete' de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) ilanda belirtilen müracaat birimlerine şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir.

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