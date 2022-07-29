Atatürk Üniversitesi 100 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; adayların, https://www.atauni.edu.tr// web adresinde "Duyurular" kısmında bulunan Başvuru Formunu indirerek eksiksiz bir şekilde doldurması, istenilen belgelerle birlikte ilanın Resmi Gazete' de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) ilanda belirtilen müracaat birimlerine şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir.
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