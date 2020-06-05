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Ekonomi Atık ve geri dönüşüm sektörünün büyüklüğü 38 milyar TLye dayandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Atık ve geri dönüşüm sektörünün büyüklüğü 38 milyar TL'ye dayandı

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD), Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sarıbekir, "Türkiye'de atık yönetimi ve geri dönüşüm sektörü yaklaşık 37,85 milyar TL'lik bir pazar haline gelmiş durumda." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Sektörünün büyüklüğü 38 milyar TL'ye dayandı
Sektörünün büyüklüğü 38 milyar TL'ye dayandı

ASD'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Sarıbekir, geri dönüşümde hala yüzde 50’ler seviyesinde olunduğunu belirtti.

  • Sarıbekir, "Ambalajlar çöp değil, tam tersine ekonomi yaratan malzemelerdir. Çevre sorunlarına karşı kamuoyunun dikkatini çekmek açısından 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası daha temiz ve daha verimli dünya için kritik öneme sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Sarıbekir, ambalajın ürünlerin hijyenik kalmasını sağladığını, ambalaj olmadan ürünlerin satılamayacağını ve sevk edilemeyeceğini kaydetti.

Hiçbir ambalajın çöp olmadığını belirten Sarıbekir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ambalajların yarattığı katma değerle ülkemizin cari açığına pozitif katkıda bulunan ender sektörler arasında yer alıyoruz. Ambalajlar çöp değildir ve ambalajın geri dönüşümü çevreye yük değildir. Tam tersine, ambalajlar ekonomi yaratan malzemelerdir. Döngüsel ekonomiye katkının ve sıfır atık yaklaşımının devamı için geri dönüşüm en önemli yapı taşıdır. Ambalaj atığının geri dönüşümüyle ülkemiz ekonomisine ve çevreye katkıda bulunuyoruz."

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Özellikle sürdürülebilirlik çerçevesinde dünyanın sıfır atık yönetimi ve geri dönüşüme odaklandığını belirten Sarıbekir, şunları kaydetti:

  • "Bugün 1 alüminyum içecek kutusunu geri dönüştürdüğümüzde bir televizyonu üç saat çalıştıracak enerjiyi kazanmış oluyoruz. Ya da 1 ton kağıdı geri dönüştürerek 17 ağacı kesilmekten koruyoruz. 1 ton plastiğin geri dönüşümü ile saatte 5774 kw elektrik enerjisi tasarruf edilmiş olunuyor. Yeni cam ambalaj üretiminde geri dönüştürülmüş cam kullanarak büyük ölçüde enerji tasarrufu sağlanabilir. Türkiye’de atık yönetimi ve geri dönüşüm sektörü yaklaşık 37,85 milyar TL'lik bir pazar haline gelmiş durumda.''
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