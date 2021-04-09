Ekonomi Atılım Üniversitesi 5 öğretim üyesi alacak
BASIN İLAN

Atılım Üniversitesi 5 öğretim üyesi alacak

Atılım Üniversitesi 5 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Üniversite, alımların 7 Nisan'da resmi gazetede yayımlandığını başvuru süresinin ise yayımlanan tarih itibari ile 15 gün olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Atılım Üniversitesi 5 öğretim üyesi alacak
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere göre öğretim üyesi/öğretim görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır. Web sayfamızda (www.atilim.edu.tr) belirtilen koşulları sağlayan adayların, istenilen belgeleri bir dilekçe ekinde ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün içerisinde ilgili “Dekanlıklara” şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekir. Süresi içinde yapılmayan, posta-kargo nedeniyle geciken ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sonuçları web sayfamızda yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Öğretim görevlisi sınavları üniversitenin web sayfasında belirtildiği gibi yapılacaktır.

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