Ekonomi Atılım Üniversitesi akademik personel alım ilanı
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Atılım Üniversitesi akademik personel alım ilanı

Atılım Üniversitesi, akademik personel alım ilanını duyurdu. Üniversite, alımların 26 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Atılım Üniversitesi akademik personel alım ilanı
Atılım Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere göre öğretim üyesi/öğretim görevlisi/araştırma görevlisi alınacak. Web sayfamızda (www.atilim.edu.tr) belirtilen koşulları sağlayan adayların, istenilen belgeleri bir dilekçe ekinde ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün içerisinde 10.09.2022 tarihine kadar ilgili “Dekanlıklara” şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekir.

Süresi içinde yapılmayan, posta-kargo nedeniyle geciken ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sonuçları web sayfamızda yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacak.

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