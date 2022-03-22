Ekonomi Atılım Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
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Atılım Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı

Atılım Üniversitesi, öğretim üyesi alım ilanını duyurdu. Üniversite, alımların 10 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Atılım Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
Atılım Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere göre öğretim üyesi alınacaktır. Web sayfamızda (www.atilim.edu.tr) belirtilen koşulları sağlayan adayların, istenilen belgeleri bir dilekçe ekinde ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün içerisinde 25.02.2022 tarihine kadar ilgili “Dekanlıklara/Müdürlüklere” şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekir.

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