Ekonomi Atlas Global yeniden uçuşlara başlıyor
İŞ DÜNYASI

Atlas Global Havayolları 21 Aralık'ta uçuşlarına tekrar başlıyor

Atlas Global yeniden uçuşlara başlıyor

Nakit akışındaki gerekli yapılandırma ve iyileştirmeyi sağlamak amacıyla tüm uçuşlarını 26 Kasım'da durduran Atlas Global Havayolları yeniden uçuşlara hazırlanıyor. 21 Aralık'ta tekrardan uçuşlara başlanacakken, açığa alınan biletlerle ilgili işlemlerin ise 19-20 Aralık tarihlerinde tamamlanacağı belirtildi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv: Atlas Global Havayolları
Foto/arşiv: Atlas Global Havayolları

Atlas Global Havayolları'nın, 21 Aralık'ta uçuşlarına tekrar başlayacağı bildirildi.

Atlasjet Havacılık AŞ'den yapılan açıklamada, Atlas Global'in, 21 Aralık Cumartesi sabahı 11.15 itibarıyla uçuşlara yeniden başlayacağı duyuruldu.

26 Kasım-21 Aralık arası yapılamayan uçuşlara ait tüm biletlerin açık bilete çevrildiği bildirilen açıklamada, açığa alınan biletlerle ilgili işlemlerin 19-20 Aralık tarihlerinde tamamlanacağı ifade edildi.

  • Açıklamada, müşterilerin açığa alınan biletlerle ilgili değişiklik taleplerini biletin satın alındığı acentelere veya callcenter@atlasglb.com adresine PNR numarası ile iletilebileceği kaydedildi.

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