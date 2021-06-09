ATM alanı ihale ile kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 24.06.2021 tarihinde saat 10:00 da İl Sağlık Müdürlüğü İhale Toplantı Salonunda toplanacak komisyon tarafından yine aşağıda belirtilen ihale bilgilerine göre kiralaması yapılacaktır. İhale dokümanı İhale Biriminde görülebilir ve doküman bedeli (₺ 100,00) yatırılarak Satınalma biriminden satın alınabilir.

Kira süresi 3 yıl 5 ay olarak belirlendiği açıklandı.

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