Ekonomi ATO Başkanı Baran Biz zor şartlarda ticaret yaparak ülkemize katkı sağlamaya çalışan neferleriz
İŞ DÜNYASI

ATO Başkanı Baran: Biz zor şartlarda ticaret yaparak ülkemize katkı sağlamaya çalışan neferleriz

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, koronavirüs salgını sürecinde birçok iş kolunun krizi fırsata çevirerek salgının sektörlere yönelik etkilerini azalttığına dikkati çekerek "Biz zor şartlarda ticaret yaparak ülkemizin üretimine, ihracatına, istihdamına katkı sağlamaya çalışan neferleriz." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ATO Başkanı Baran: Biz zor şartlarda ticaret yaparak ülkemize katkı sağlamaya çalışan neferleriz
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran açıklama yaptı.

ATO Başkanı Gürsel Baran, Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Derneği'nin (GTMD) düzenlediği Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay’ın da katılımlarıyla gerçekleşen “Birinci Uluslararası Gümrük ve Ticaret Kongresi”nin “Pandemi ve Sonrasında Ticarette Olası Değişiklikler" başlıklı açılış oturumunda konuştu.

Konuşmasında salgın öncesi dünya ekonomisinin durumuna ilişkin bilgi veren ATO Başkanı Baran, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde süreci başarılı bir şekilde yönettiğini söyledi. Türkiye'nin, bulunduğu coğrafyaya rağmen zorlu koşullara çok hızlı adapte olabildiğinin altını çizen ATO Başkanı Baran, geçmiş tecrübeleri ve olumsuzluklara karşı edindiği bağışıklık sayesinde Kovid-19 salgınında da hızlı reaksiyon göstererek ekonomiye etkilerine karşı tedbirlerin zamanında hayata geçirildiğini söyledi. Baran, “Alınan hızlı kararlar ve sektörlerin dinamik yapısı sayesinde sadece kendi ülkemize değil, ihtiyacı olan başka ülkelere de yardımda bulunabildik. Maske, eldiven, önlük ve siperlik gibi birçok ürünün ihracatını gerçekleştirdik.” dedi.

“SALGIN SÜRECİNDE E-TİCARET VE E-İHRACAT İVME KAZANDI”

Ankara Ticaret Odası’nın salgın sürecinde üyelerine yönelik yaptığı çalışmalar hakkında da bilgi veren Baran, pandemi sürecinin en önemli etkilerinden birinin dijitalleşme olduğunu söyledi. Baran, “Odamızda dijitalleşme ile ilgili adımlar attık ve üyelerimizin dijital dünyada etkin bir şekilde ilerleyebilmesi için birçok projeyi uygulamaya koyduk” dedi.

AVM’lerin, cadde mağazalarının kapanması, restoran ve kafelerin gel-al ve paket servis hizmeti vermesi, insanların evlere kapanması gibi durumların e-ticareti önemli ölçüde artırdığını kaydeden Baran, pandemi süreci ile birlikte e-ihracatın da önemli bir ivme kazandığını dile getirdi.

Salgın sürecinde ATO üyelerini dünyada ticaret yapabilir hale getirmek için “E-Ticaret ve E-İhracat Seferberliği” projesini hayata geçirdiklerini anlatan Baran, “Ankara Ticaret Odası olarak ‘sınırları aş, milyonlara ulaş’ diyerek E-Ticaret ve E-İhracat Seferberliği’ni başlattık. İlk etapta bin üyemizi e-ticaret ve e-ihracat yapabilir hale getireceğiz.” diye konuştu.

ATO üyelerinin proje kapsamında aldıkları eğitim ve danışmanlıklarla e-ticarette ilk yıl için 100 milyon TL’lik bir katma değer oluşturmasını hedeflediklerini kaydeden Baran, projeyle özellikle KOBİ’lerin daha verimli çalışmasına katkı sağlayarak büyük işletmelerle rekabet edebilir hale gelmesini amaçladıklarını kaydetti. Baran, “Üyelerimizin e-ticarette başarılı olarak, zaman ve mekân sınırı olmadan tüm dünya ile ticaret yapabilmesini sağlamak istiyoruz. Hepimiz bu pazarda yerimizi almak, ülkemizin küresel dünya ticaretinden aldığı payı yükseltmek durumundayız.” diye konuştu.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Emre Alkin’in yaptığı oturuma Türkiye Dış Ticaret Derneği (TURKTRADE) Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Çaycı, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) International Başkanı Burak Pehlivan ve İstanbul Gümrük Müşavirleri Dernek Başkanı Serdar Keskin de konuşmacı olarak katıldı.

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