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Ekonomi ATO Başkanı Barandan Ramazan Bayramı mesajı Bu bayram da gönüllerimizle kucaklaşalım
İŞ DÜNYASI

ATO Başkanı Baran'dan Ramazan Bayramı mesajı: Bu bayram da gönüllerimizle kucaklaşalım

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ülke olarak salgın koşulları altında ikinci kez Ramazan Bayramı kutlamaya hazırlanıldığını hatırlatarak, “Ekonomik, sosyal ve psikolojik açıdan daha iyi günlere ulaşmak için bu bayram da gönüllerimizle kucaklaşalım” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ATO Başkanı Barandan Ramazan Bayramı mesajı: Bu bayram da gönüllerimizle kucaklaşalım
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran açıklama yaptı.

ATO Başkanı Baran, Ramazan Bayramı için bir kutlama mesajı yayımladı. Bayramların birlik ve beraberliğin, huzur ve yardımlaşmanın en yoğun yaşadığı günler olduğunu kaydeden Baran, ülke olarak koronavirüs önlemleri nedeniyle tam kapanmanın, Ramazan ayı olması nedeniyle de manevi iklimin yoğunlukla yaşandığı bu dönemin ardından gelen Bayram’ın sağlıklı günlerin habercisi olmasını diledi.

Baran, mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Rahmet ve bereket ayı Ramazan’ın ardından, bir bayramı daha bir arada geçiremiyor olsak da, birlik ve beraberliğin önemini derinlerde hissedelim. Ekonomik, sosyal ve psikolojik açıdan daha iyi günlere ulaşmak için bu bayram da gönüllerimizle kucaklaşalım. Ticarinden, sanayicisine, işçisinden esnafına, yaşlısından gencine kadar tüm milletimizin fedakarlık yaptığı bu kapanma sürecinin ardından Bayram’da da önlemlere riayet ederek Bayram sevincimizi kalıcı sağlık sevinciyle birleştirelim. Koronavirüsle mücadelenin aşı, maske, mesafe, temizlik ve diğer önlemlerle birlikte başarıyla sonuçlanması temennisiyle, iş dünyamızın ve milletimizin Ramazan Bayramını kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum.”

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