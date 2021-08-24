ATO, üç yeni meslek standardı için harekete geçti…

24 Ağustos 2021- Ankara Ticaret Odası (ATO), sektörleri temsil eden 67 Meslek Komitesi’nin talepleri doğrultusunda, geleneksel yolla yeni nesillere aktarılan mesleklere standart kazandırma çalışmalarına devam ediyor.

23 No’lu Aktarlar ve Çiçekçiler Meslek Komitesi ile 65 No’lu Danışmanlık Hizmetleri Meslek Komitesi’nin talepleri üzerine harekete geçen Ankara Ticaret Odası, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile "Kalite Yöneticisi, Kalite Sistem Danışmanı ve Çiçekçi Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İş birliği Protokolü"nü imzaladı.

ATO adına Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve MYK adına Başkan Adem Ceylan’ın imza koyduğu törene ATO Başkan Yardımcısı aynı zamanda 23 No’lu Aktarlar ve Çiçekçiler Meslek Komitesi Üyesi Halil İbrahim Yılmaz ile Komite ve Meclis üyeleri katıldı.

REKLAM

ATO Duatepe Hizmet Binası'nda yapılan törenin açılışında konuşan ATO Başkanı Baran, özel sektörün önünü açmak ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla ATO olarak, 2012 yılından bu yana 11 mesleğe Ulusal Meslek Standardı kazandırdıklarını hatırlattı. MYK tarafından kabul edilerek Resmi Gazete’de yayımlanan “Aktarlık” mesleği ile bu sayının 12’ye yükseldiğini kaydeden Baran, “Üç yeni meslek ile birlikte Ankara Ticaret Odası olarak 15 mesleğin standart kazanmasına öncülük etmiş olacağız” dedi.

-ÇİÇEKÇİLİK SEKTÖRÜ STANDARTA KAVUŞACAK-

ATO’nun 23 No’lu Aktarlar ve Çiçekçiler Meslek Komitesi’nin talebiyle başlattığı Ulusal Meslek Standardı çalışmaları tamamlandığında “Çiçekçi” mesleği için önemli bir adım atılmış olacağını kaydeden Baran, “Özellikle kadın çalışan ve engelli istihdamı konusunda büyük bir paydaya sahip olan çiçekçilik sektörü, oluşturulan standartlarla çalışmaların yapıldığı bir meslek haline gelecek” diye konuştu.