Atölyede başladılar: 120 ülkeye ihracatla dünya markası oldular

Bursa'da yarım asrı aşkın süredir faaliyet gösteren, ürettiği sac işleme makinelerini 120 ülkeye satan Ermaksan, sektöründe dünya markası haline geldi.

Ermaksan Makina Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Ahmet Özkayan, 1965'te küçük bir atölyede faaliyete başlayan firmanın, o dönemde ülke ihtiyaçlarıyla doğru orantılı olarak tekstil makineleri, hidrolik deri makineleri, jeneratör grupları, elektrik motorları, mobilya ahşap sıcak presleri, oksijenli alevli kesim tezgahları ve oto servis liftleri ürettiğini belirtti.

Ahmet Özkayan, Ermaksan Makina Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürü

Özkayan, 1980'lerin sonunda sac işleme makineleri sektörüne odaklandıklarını, edindiği üretim tecrübesi ve kabiliyetini modern işletim sistemi ve güçlü yatırımlarıyla destekleyerek bugün küresel düzeyde, dünyanın önde gelen sac işleme makineleri üreticileri arasında yerlerini aldıklarını vurguladı.

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Şu anda sac işleme makineleri, 3 boyutlu yazıcılar (3D printer) ve optoelektronik grubu olmak üzere birkaç alanda faaliyet gösterdiklerini anlatan Özkayan, optoelektronik grubunda lazer ışını üreten kaynaklar, bunların çipleriyle yazılımlarının üretildiğini ifade etti.

"Üretimimizin yüzde 75'i ihraç ediliyor"

Özkayan, Ermaksan'ın multidisipliner bir firma olduğuna işaret ederek, "Sıfırdan yani ham maddeden başlayarak ileri teknolojili makine imalatı gerçekleştiriyoruz. Ayrıca '3D' denilen üç boyutlu yazıcılar da üretiyoruz. Hem tozu üreten hem de bu tozu kullanarak parça üreten üç boyutlu metal yazıcıları üreten bir firmayız. Bilim ve teknoloji tabanlı Ar-Ge merkezi ve üretim alanlarımız var" dedi.

Otomotiv, beyaz eşya gibi birçok sektöre hitap eden ve çok çeşitli sac işleme makineleri ürettiklerini aktaran Özkayan, "Metal sac birçok alanda kullanıldığı için bizim makinelerimiz de dünyada çok çeşitli alanlarda kullanılıyor. 1996'dan beri ihracat yapıyoruz. İhracatçı bir firmayız. Üretimimizin yüzde 75'i ihraç ediliyor. 120 ülkeye ihracatımız var. 70 ülkede kendi bayimiz var ve bu ülkelerde hem satış hem de servis imkanı sağlıyoruz. Birçok ülkede marka olmuş vaziyetteyiz. Ermaksan markasıyla makineler aranıyor, soruluyor. 2017'de 60 milyon avro ihracatımız, iç piyasada da 20 milyon lira civarında satışımız var" diye konuştu.

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Özkayan, geçen yılın hem Türkiye hem de dünya açısından zor geçtiğini hatırlatarak, "2017'de hem dünyada hem de Türkiye'de şartlar oldukça zordu ama 2017'yi yüzde 15 büyümeyle kapattık. 2018'de de yine aynı oranda büyüme bekliyoruz" diye konuştu.

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