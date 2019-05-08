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Ekonomi Atos dijital dönüşüme rehberlik ediyor
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İŞ DÜNYASI

Atos dijital dönüşüme rehberlik ediyor

73 ülkede yaklaşık 120 bin çalışanıyla bilgi teknolojileri (IT) sektörün ün lider firmaları arasında yer alan Atos’un Türkiye’deki yeni CEO’su Olivier Ventura, şirketin Türkiye pazarına yönelik hedeflerini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Atos'un CEO’su Olivier Ventura
Atos'un CEO’su Olivier Ventura

Yılda 12 milyar Euro’yu aşan cirosuyla dünyanın önde gelen IT hizmetleri firmaları arasında yer alan Atos, 2011 yılından bu yana faaliyet gösterdiği Türkiye’deki projelerini, yeni teknolojiler ve üstün servis anlayışıyla daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Savunma, üretim, finans, sağlık, perakende gibi farklı sektörlerdeki şirketlere kurumsal teknoloji çözümleri sunan Atos, veri ve müşteri odaklı yaklaşımıyla özel sektörün ve kamu sektörünün dijital dönüşüm süreçlerinde aktif rol almaya devam ediyor.

KAPSAMLI HİZMET YELPAZESİ

Atos Türkiye CEO’su Olivier Ventura, şirketin yeni dönemdeki hedeflerini paylaşırken, özellikle bulut teknolojilerindeki yatırımları ve projeleriyle dijital dönüşümü destekleyeceklerini vurguladı.

Tüm dünyada bilişim teknolojilerinin artık bulut etrafında şekillendiğini belirten Ventura, geçtiğimiz yıl içinde Google Cloud ile gerçekleştirdikleri iş birliğinin de bu kapsamda büyük öneme sahip olduğunu ifade etti. Google Cloud ile açık bulut konusunda iş ortaklığı yaptıklarını belirten Olivier Ventura, Atos’un bu sayede işletmelere hibrit bulut, veri analitiği, makine öğrenmesi teknolojileri ve dijital işletmeler konularında yepyeni ve güvenli iş çözümleri sunduğunu açıkladı.

  • Türkiye'de başlattıkları ‘bulut yolculuğu’nun heyecan verici olduğunu söyleyen Ventura, gelecek dönemde bulutun yanı sıra kamuya özel IT hizmetleri ve dış kaynak kullanımı konularına da ağırlık vereceklerinin ve kapsamlı portföylerini ülkemizdeki işletmelerin hizmetine sunacaklarının altını çizdi.

Verinin artık global bazda en değerli varlık haline dönüştüğünü ifade eden Ventura şöyle devam etti: “Bugün veri, şirketlerin verimliliğini artırmak açısından en önemli araç. Ama aynı zamanda da korunması, düzenlenmesi ve serbest dolaşımının sağlanması gereken bir hazine. Bu anlamda bulut teknolojileri çok önemli fırsatlar sunuyor. Devasa boyuttaki veriler artık bulut ortamına akıyor; diğer bir deyişle şirketler dev bir okyanusta yüzüyorlar. Biz de Atos olarak şirketlerin bu okyanusta güvenle yolculuk etmelerini sağlıyoruz. Her ne kadar bulut teknolojilerinin uygulanmasına özel sektör şirketleri öncülük etse de aslında bu teknoloji kamu kurumlarını da yakından ilgilendiriyor, çünkü kamu, dijital dönüşümün çok önemli bir parçasını oluşturuyor.”

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“İŞ BİRLİĞİ, REKABETTEN DAHA ÖNEMLİ”

IT sektörünün farklı noktalarında hizmet veren kuruluşların rekabetin yanı sıra iş birliğini de beslemeleri gerektiğini belirten Olivier Ventura şunları ifade etti: “Teknolojinin geldiği noktaya baktığımızda görüyoruz ki şirketler açısından iş birliği, rekabetten daha önemli. Bulut teknolojileri ve yapay zekâ, rekabete ilişkin ezberleri bozdu. Artık iş modelleri tamamen değişiyor. Sadece veri merkezi kurmak yeterli olmuyor. İş birliği içinde, farklı teknolojilerden yararlanarak müşterilerimizde daha fazla esneklik, hız, verimlilik ve maliyet avantajı sunmamız gerekiyor. Atos, bu çerçevede yaptığı iş birlikleriyle sektörün öncü şirketlerinden biri olarak konumlanıyor.”

“Pazardaki varlığımızı pekiştireceğiz”

Türkiye pazarının Atos için çok önemli olduğunu ve geçtiğimiz yıllarda Atos Türkiye’nin sermayesinin iki katına çıkarıldığını belirten Olivier Ventura şunları ifade etti:

“Bugüne kadar yapmış olduğumuz ya tırımlar, Türkiye'nin geleceğine ve yüksek potansiyeline olan inancımızın en büyük göstergesi. Yeni dönemde de bu inançla faaliyetlerimizi sürdürecek; pazardaki varlığımızı pekiştireceğiz. Öncelikli hedefimiz müşteri odaklı yaklaşımımızı güçlendirmek; dijital dönüşüm süreçlerinde müşterilerimizin ihtiyacı olan dijital servisleri en iyi hizmet kalitesiyle sunmaya devam etmek olacak.”

“Türkiye, bilgi teknolojilerinde dikkat çekici bir insan kaynağına sahip”

Türkiye’deki teknoloji odaklı insan kaynağını ve dijital dönüşüm sürecini de değerlendiren Ventura, "Türkiye bilgi teknolojileri konusunda dikkat çekici bir insan kaynağına sahip. Bu da ülkenin geleceği açısından son derece büyük bir avantaj,” diyerek sözlerine şöyle devam etti:

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“Öte yandan, dünyada gün geçtikçe hızlanan dijital dönüşüm Türkiye’de de etkisini göstermeye başladı ve gelecek yıllarda da güçlenerek devam edecek. Hem özel sektör hem de kamu tarafında, dijital dönüşüm süreçlerinin ana faaliyet alanlarına entegre edilmesi çok ciddi bir verimlilik artışı sağlıyor ve işletmelere önemli maliyet avantajları kazandırıyor. Atos olarak bu anlamda Türkiye’deki müşterilerimize uçtan uca hizmet verebilecek imkanlara sahibiz,” dedi.

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