AVM yönetimleri dertli: Gelirlerimiz borçları ödemeye yetmiyor

Türkiye'de 2021 yılı itibarıyla 442 alışveriş merkezi (AVM), 388 milyar TL gelir elde ederken, doğrudan ve dolaylı vergilerin toplamı 69 milyar TL oldu. Sektör tarafından 2,1 milyon kişiye de istihdam olanağı sağlandı. "AVM Sektörü Finansal Sorunlarına Yaklaşımlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı raporun ayrıntılarını İstanbulda dün paylaşan Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, AVM’lerin kira gelirlerinin son 5 yılda sürekli olarak düştüğünü belirterek, gelirlerin borçları ödemeye yetmediğini vurguladı.

Altaş, "AVM yatırımları, kiralanabilir alan açısından 2018-2021 yılları arasında, 2007-2017 dönemine göre yıllık ortalama yüzde 56 azaldı. AVM’lerin toplam borcu 13 milyar dolar civarında. Kredi yükümlülüklerinin yaklaşık yüzde 88'i de yabancı para cinsinden" dedi.

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İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ

AVM yatırımcısının katlandığı maliyetin giderek arttığını ifade eden Altaş, ödenen kiranın mağaza cirosu içerisindeki payının 2017 yılında yüzde 12,7 iken 2021 yılında yüzde 9,3’e düştüğünü kaydetti.

KİRADA YILLIK TÜFE ESAS ALINMALI

Altaş, “Kovid-19 önlemleri kapsamında 2020-2021 yıllarında mağazaların kapalı olması sebebiyle ciroları düştü. 2022 yılında artan mağaza ciroları ve karşısında sınırlı artan kira gelirleriyle bu oran daha da düşecek. Ekosistemin sürdürülebilirliği için bu konularda perakende sektörü ile iş birliği yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.

Ernst&Young Türkiye Şirket Ortağı İlhami Koç ise yaşanan sıkıntıları için çözüm önerilerini sıraladı. Koç, “Tacirler arasındaki kiralama işlemleri konut amaçlı kiralamadan ayrı bir şekilde düzenlenmeli. Kısa vadeli bir çözüm olarak; kira artışlarının TÜFE’deki son 12 aylık ortalama değişim oranı yerine yıllık dönemlik TÜFE dikkate alınmalı. Kredi borçları ile gelirler arasındaki kur uyumsuzluğunun giderilerek borç/gelir dengesinin yeniden oluşturulması ve kredi borçlarının kısmen veya tamamen TL’ye dönüştürülmesi de değerlendirilmeli” diye konuştu.

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EKONOMİ AVM kiraları için TÜFE ortalamasına üst sınır önerisi