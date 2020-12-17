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TÜRKİYE EKONOMİSİ

AVM’lerde alınan tedbirler küçük esnafın yüzünü güldürdü

Koronavirüs salgını kapsamında alışveriş merkezlerinde alınan tedbirler küçük esnafın yüzünü güldürdü. AVM girişlerinde oluşan kuyruklara girmek istemeyen ve kapalı alanda gezmekten çekinen vatandaşlar, alışverişlerini çarşı esnafından yapmaya başladı.

Haber Merkezi İHA
AVM’lerdeki HES kodu sorgulaması tüketicinin tercihini etkiliyor.
AVM’lerdeki HES kodu sorgulaması tüketicinin tercihini etkiliyor.

Koronavirüs salgını, alışveriş alışkanlıklarında değişime neden oldu. AVM girişlerinde oluşan kuyruklara girmek istemeyen ve kapalı alanda gezmekten çekinen vatandaşlar, alışverişlerini küçük esnaftan yapmaya başladı.

AVM’lerin içinde bulunan gıda firmalarının da kepenk indirmesiyle, AVM’ye olan talep iyice azaldı.
Erkek giyim üzerine bir işlemenin sahibi olan Fırat Kerenci, “AVM’lerdeki HES kodu sıralarından ve insanların kalabalığa girmeyi çok tercih etmemelerinden dolayı biz gibi çarşı esnafını daha çok tercih etmeye başladılar. Bunda ürün kalitemizin de etkisi büyük. Bizim için iyi oldu diyebilirim. Her yerde uyarılarımız var, belirli sayıda müşteri alıyoruz, dezenfektanlarımız yerlerinde asılı duruyor. Çalışanlarımız her hafta testlerini oluyorlar. Çünkü müşteriler kadar biz de tedirginiz. Temennim devletimiz, milletimiz ve tüm Dünya’nın bu hastalıktan biran önce kurtulmasıdır. İnşallah 2021 bizim için daha iyi bir yıl olur” dedi.

AVM'lerde 'HES Kod'lu yeni dönem başladı
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Koronavirüse karşı alınan yeni ek tedbirler kapsamında AVM'lerle ilgili de düzenlemeye gidildi.
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AVM'lere girişte HES kodu zorunluluğu getirildi, ziyaretçi sayısına illerin hıfzıssıhha kurulları karar verecek.
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Hafta sonları için ilan edilen sokağa çıkma yasakları kapsamında, AVM'ler de kapalı olacak ve hafta içleri 10.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek.
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İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen ek genelgeyle başlatılan uygulama kapsamında vatandaşlar AVM'lere HES kodu sorgulanarak alınıyor.
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Kod sorgulamasının yanı sıra girişlerde ateş ölçümü ve maske kontrolü de yapılıyor.
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AVM girişlerinde yoğunluk gözlenmezken, çeşitli noktalara yerleştirilen dezenfektanlar vatandaşın kullanımını sunuluyor.
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AVM'lerde 'HES Kod'lu yeni dönem başladı
Koronavirüse karşı alınan yeni ek tedbirler kapsamında AVM'lere girişte Hayat Eve Sığar (HES) kodu zorunluluğu getirildi. AVM'lerde alışveriş yapmak isteyen müşteriler de, HES kodlarını girişte görevlilere göstererek içeri girebiliyor.

Çarşıda zaman geçiriyorlar

Gıda sektörüne 20 yılını vermiş bir işletmeci olan Halil İbrahim Yıldız ise AVM’lerdeki tedbirlerin kendileri açısından iyi yönleri olduğunu belirtti. Yıldız, “AVM’lerden kaçtıkları zaman bize geliyorlar. Bu yüzden gel-al ve paket servislerimiz daha yoğun olmaya başladı. Millet kapalı alanlardan kaçıyor, o da bizim için avantaj oluyor. Gel-al satışlarımızda milleti dışarda bekletiyoruz, içerde yoğunluk olmasına izin vermiyoruz. Yıllardır burada işyerimizi işletebilmemizin sebebi ürün kalitesi ve ihtiyaca karşılık verebilmemizdir. Şuan da her şey paket olduğu için paket servisi olmayan dükkânların müşterileri de bize geliyor” ifadelerini kullandı.

Kuruyemişçi Kadir Demir ise şunları söyledi:
“Tabii işler yoğunlaşıyor. Normalde AVM’de gezerken alışverişini yapan insanlar, şuanda kapalı alana girmeyi tercih etmiyor ve çarşıda dolaşarak vakit geçiriyor. Her gün ve hafta sonu yapılan sokağa çıkma kısıtlaması da insanları bize yöneltiyor. Çekirdek, karışık kuruyemiş, antep fıstığı, badem gibi bu tarz ürünler biraz daha hızlı gidiyor. Perşembe ve Cuma günleri akşam saatlerinde çok fazla yoğunluk oluyor.”

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