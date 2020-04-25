Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi AYD Başkanı açıkladı Bilim Kurulu onaylarsa AVMler 11 Mayıstan itibaren kademeli açılabilir
TÜRKİYE EKONOMİSİ

AVM'lerin açılış tarihi ile ilgili flaş açıklama! AVM'ler ne zaman açılacak?

AYD Başkanı açıkladı: Bilim Kurulu onaylarsa AVM'ler 11 Mayıs'tan itibaren kademeli açılabilir

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, "Hazine ve Maliye Bakan Yardımcımız Nureddin Nebati ile yaptığımız istişaremizle ilgili bir medya kuruluşuna görüş verdim. Yapılan haberlerde Sayın Bakanımız Berat Albayrak'ın da adını vererek 'AVM'lerin açılması için baskı yapılıyor' gibi bir algı oluşturuldu. Sayın Berat Albayrak'ın AVM'lerin açılması yönünde baskı yaptığına dönük haberler gerçeği yansıtmıyor" dedi. Altaş, "Bilim Kurulumuz onay verirse, perakendeciler de talepte bulunursa 11 Mayıs'tan itibaren AVM'lerin kademeli olarak açılabileceğini söylüyoruz. Sinema, berber, çocuk oyun alanları İçişleri Bakanlığı'nca kapatıldı. Kademeli derken, bu kısmın dışındaki alanların açılabileceğini ifade ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği’nin (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati ile 7/24 sektörün sorunlarıyla ilgili iletişimde olduklarını belirtti.

Kısa süre önce Bakan Yardımcısı Nebati ile görüştüklerini ve bu istişareyle ilgili bir medya kuruluşuna görüş verdiğini ifade eden Altaş, şunları kaydetti:

  • "Sayın Bakanla, 'hayatın normalleşmeye geçişi için kamu ile beraber AVM'lerle ilgili nasıl bir geçiş planlanmalı ki süreç halk sağlığı açısından doğru yönetilsin' diye konuştuk. Bu istişareler sırasında salgınla mücadelede alınan mesafe ve olumlu gelişmeler doğrultusunda '4 Mayıs veya 11 Mayıs'ta kademeli olarak, Bilim Kurulu onay verirse, perakendecilerden ciddi talep gelirse, kamunun da onayıyla açılabiliriz, ticari hayatı başlatabiliriz' dedik. Yapılan haberlerde, Sayın Bakanımız Berat Albayrak'ın da adını vererek, 'AVM'lerin açılması için baskı yapılıyor' gibi bir algı oluşturuldu. Sürekli kamuda muhatap bulabildiğimiz, bütün dertlerimizle ilgilenen, her aradığımızda karşımızda gördüğümüz, sorunlarımızı çözmeye çalışan insanlara bu şekilde yakıştırma yapılması üzücü. Sayın Berat Albayrak'ın AVM'lerin açılması yönünde baskı yaptığına dönük haberler gerçeği yansıtmıyor. Gerekli hukuki yollara başvuracağız."

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: 1-2 haftaya pik, haziranda da bitmesini bekliyoruz
KORONAVİRÜS
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: 1-2 haftaya pik, haziranda da bitmesini bekliyoruz

"11 Mayıs'tan itibaren AVM'ler kademeli olarak açılabilir"

Hüseyin Altaş, hayatı normale döndürebilmek için kamu tarafıyla sık sık görüş alışverişi yaptıklarını aktararak, "Bilim Kurulumuz onay verirse, perakendeciler de talepte bulunursa 11 Mayıs'tan itibaren AVM'lerin kademeli olarak açılabileceğini söylüyoruz. Sinema, berber, çocuk oyun alanları İçişleri Bakanlığı'nca kapatıldı. Yine açılması için İçişleri Bakanlığı'mızın onayı gerekiyor. Kademeli derken, bu kısmın dışındaki alanların açılabileceğini ifade ediyoruz" diye konuştu.

AVM'leri, ateş kontrolleri, girişte maske dağıtılması, dezenfeksiyon gibi önlemleri alarak açmayı planladıklarını vurgulayan Altaş, "Ayrıca maske konusunda da Nureddin Nebati Bey çok ciddi katkıda bulundu. Maskelerin devlet tarafından temin edilmesini de sağlamayı düşünüyorlar" şeklinde konuştu.

Altaş, Türkiye'de 436 AVM'nin bulunduğunu anımsatarak, bunlar arasında 80'inin kapatma kararı almadığını söyledi.

Kapatma kararı almayan AVM'lerin aslında fiili olarak kapalı olduğunu belirten Altaş, "Çünkü perakendeciler çalışmıyor. Şu anda AVM'lerin tamamı kapalı diyebiliriz" dedi.

Abone Ol Google News
11 Mayıstan itibaren...

11 Mayıs'tan itibaren...

AVM'lerin açılışına ilişkin açıklama geldi.
Tarih verdi

Tarih verdi

​Bilim Kurulu üyesi, rakamların ümit verici olduğunu söyledi.
48 aya çıkarıldı

48 aya çıkarıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı açıkladı.
'1999' paylaşımı <br>ve masadaki kitap

'1999' paylaşımı
ve masadaki kitap

Kısa sürede binlerce beğeni alan karenin detayları
Doğa kendine geliyor

Doğa kendine geliyor

​Kuzey Kutbu üzerindeki ozon tabakası deliği kapandı.
Bu yıl uluslararası turizm olmayacak

Bu yıl uluslararası turizm olmayacak

​İtalyan bakan duyurdu.

Bakırköy'de <br>panik anları

Bakırköy'de
panik anları

'Çantamda bomba var' deyip raylara oturdu.
Avrupa<br>imdadına koştu

Avrupa
imdadına koştu

​Hafter kaybedince, ateşkes çağrısı yaptılar.
Böcek ilacı <br>siparişi verdiler

Böcek ilacı
siparişi verdiler

İngiliz ordusundan koronavirüse karşı komik önlem.
200 milyar <br>liraya ulaştı

200 milyar
liraya ulaştı

Bakan Albayrak, destek tutarını açıkladı.
İBB'nin yapmadığı<br> yol bitmek üzere

İBB'nin yapmadığı
yol bitmek üzere

​Dünyanın gıpta ile baktığı projede hummalı çalışma.
Bir askerimiz şehit

Bir askerimiz şehit

Bölgedeki operasyonda 12 terörist etkisiz hale getirildi.
'Kim öldü' iddiası!

'Kim öldü' iddiası!

Kuzey Kore liderinin sağlık durumu merak konusu.
Tüm dünya peşinde

Tüm dünya peşinde

Varank yerli yoğun bakım solunum cihazının üretim sürecini anlattı.
KOBİ'lere destek kampanyası

KOBİ'lere destek kampanyası

​Ticaret Bakanlığı'ndan e-ticaret hamlesi geldi.
Sivas'ta yürek <br>ısıtan görüntü

Sivas'ta yürek
ısıtan görüntü

Önce herkesin gitmesini bekledi, sonra al bayrağı öptü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.