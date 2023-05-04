Avrasya Tüneli'nden bir yılda yaklaşık 385 bin motosiklet geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edindiği bilgiye göre, hizmete alındığı 22 Aralık 2016'dan bu yana İstanbul trafiğinin rahatlamasına katkı sağlayan Avrasya Tüneli, Bakanlığın kararıyla 1 Mayıs 2022'den beri motosikletli sürücülere de hizmet sunuyor.

Açılışından bu yana 105 milyon 540 bin 875 araç geçişinin gerçekleştiği ve nisanda 68 bin 153 birim araçla maksimum aylık ortalama geçişine ulaşan tünel, bir yıldır motosiklet sürücüleri için de iki kıta arasındaki en kısa yol olarak öne çıktı. Bu süreçte tünelden toplam 384 bin 644 motosiklet geçişi oldu.

Avrasya Tüneli’nden günlük ortalama motosiklet geçişi bin 54 olurken, bu araçla en fazla geçiş 2 bin 653 ile 30 Nisan günü kaydedildi.

Özellikle kötü hava koşullarında sürücüler için güvenli güzergah imkanı sağlayan Avrasya Tüneli, motosikletler için 05.00-23.59 saatlerindeki gündüz tarifesinde 20,70 lira, 00.00-04.59 saatlerindeki gece tarifesinde ise 10,35 liradan ücretlendiriliyor.

Kazalara bir dakika 38 saniyede müdahale

Avrasya Tüneli, 400'den fazla kamera ve otomatik olay algılama sistemiyle 7/24 kesintisiz izleniyor. Arıza, kaza gibi olağan dışı durumlara uzman ekipler anında müdahale ediyor.

Geçen yıl arızalanan, yakıtı biten, kaza yapan araçlara ortalama 1 dakika 38 saniye içinde ilk müdahalenin gerçekleştirildiği tünelde, ortalama 11 dakika 42 saniyede de trafik normal seyrine döndürüldü.

Bir yılda tüneli kullanan motosikletlerin, otomobillerle kıyaslandığında daha fazla tünel içi olaya karıştığı tespit edildi. Bu nedenle motosiklet kullanıcılarının tünel geçişleri sırasında hız kurallarına uymaları, şerit değişikliği yapmamaları ve acil durumlar dışında duraklamamaları hem kendi hem diğer sürücülerin güvenliği için önem taşıyor.

Ayrıca sürücülerin, motosikletlerinin yakıt ve lastik durumlarını trafiğe çıkmadan önce kontrol ederek, araç bakım ve muayenelerini periyodik olarak yaptırmalarının tünel içindeki arıza olaylarını azaltacağı vurgulanıyor.