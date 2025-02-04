Avrupa-Asya ticaret üssü Trabzonport'a ziyaret

Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ve Trabzon Limanı Genel Müdürü Emin Bilgin tarafından ağırlanan Bolat ve Uraloğlu, liman hakkında bilgi aldı. Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Ticaret Bakanlığımıza bağlı Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğümüzü ziyaret ederek Bakanlık personelimizle bir araya geldik. Bölge ülkeleri ile ticaretimizin geliştirme sürecinde önemli bir role sahip olan Trabzon’umuzdaki çalışmaları yerinde takip etmekten büyük bir memnuniyet duydum."