Avrupa-Asya ticaret üssü Trabzonport'a ziyaret

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ihracat rakamlarının açıklanmasının ardından Trabzon'da çeşitli temaslarda bulundu.
İki bakan Trabzon Valililiği'ndeki görüşmelerinin ardından Trabzon Liman İşletmeciliği'ni (Trabzonport) ziyaret etti.
LİMAN HAKKINDA BİLGİ ALDI
Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ve Trabzon Limanı Genel Müdürü Emin Bilgin tarafından ağırlanan Bolat ve Uraloğlu, liman hakkında bilgi aldı. Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Ticaret Bakanlığımıza bağlı Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğümüzü ziyaret ederek Bakanlık personelimizle bir araya geldik. Bölge ülkeleri ile ticaretimizin geliştirme sürecinde önemli bir role sahip olan Trabzon’umuzdaki çalışmaları yerinde takip etmekten büyük bir memnuniyet duydum."