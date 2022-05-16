Avrupa Birliği 27,7 milyar avro ticaret açığı verdi

AB ve Avro Bölgesi mart ayı uluslararası ticaret verilerine göre, AB'nin ihracatı, martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,8 artarak 220,5 milyar avroya, ithalatı da yüzde 40,4 yükselerek 248,2 milyar avroya çıktı. Böylece AB’nin dış ticaret açığı mart ayında 27,7 milyar avro oldu.

Avro Bölgesi'nde ise ihracat, martta 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 14 yükselişle 250,1 milyar avro, ithalat da yüzde 35,4 artışla 266,5 milyar avro oldu. Avro Bölgesi'nin ticaret açığı, martta 16,4 milyar avro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 45,4 milyar avro ile ABD, 29,1 milyar avro ile Birleşik Krallık, 21,1 milyar avro ile Çin, 17 milyar avro ile İsviçre ve 8,4 milyar avro ile Türkiye oldu.

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AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 52,5 milyar avro ile Çin, 28 milyar avro ile ABD, 23,4 milyar avro ile Rusya, 18,5 milyar avro ile Birleşik Krallık, 14,1 milyar avro ile İsviçre, 11,8 milyar avro ile Norveç ve 8,2 milyar avro ile Türkiye olarak belirlendi.

Avro Bölgesi'nde Kasım 2021'den, AB'de ise Ağustos 2021'den bu yana görülen dış ticaret açığında özellikle ithal edilen enerji ürünleri maliyetindeki hızlı yükselişin etkili olması dikkati çekiyor.

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