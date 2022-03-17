Ekonomi Avrupa Birliğinden kripto uyarısı Tüm paranızı kaybetme ihtimaline hazır olun
DÜNYA EKONOMİSİ

Avrupa Birliği'nden kripto uyarısı: Tüm paranızı kaybetme ihtimaline hazır olun

Avrupa denetim otoriteleri, tüketicilerin kripto varlıklara yatırdıkları tüm paraları kaybetme riskiyle karşı karşıya olduklarını ve sosyal medyada dolandırıcıların tuzağına düşebilecekleri uyarısında bulundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Avrupa Birliğinden kripto uyarısı: Tüm paranızı kaybetme ihtimaline hazır olun
Avrupa Birliği'nden kripto uyarısı

Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA), Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA) ve Avrupa Sigorta ve Emeklilik Otoritesi (EIOPA), yaptıkları ortak açıklamada, tüketicileri kripto varlıkların riskleri konusunda uyardı.

Açıklamada, "Tüketiciler, bu varlıkları satın alırlarsa yatırdıkları tüm paraları kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya kalırlar." denildi.


Bu varlıkların çoğunun özel tüketiciler için bir yatırım, bir ödeme veya takas aracı olarak uygun olmadığı belirtilen açıklamada, "Tüketiciler, sosyal medya ve etkileyici kişiler (fenomenler) aracılığıyla dahil olmak üzere yanıltıcı reklamların risklerine karşı uyanık olmalı. Özellikle vadedilen hızlı veya yüksek getirilere karşı dikkatli olmalı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, tüketicilerin "bazı kripto varlıkları üretmek için enerji tüketiminin yüksek olduğu ve bunun çevresel etkisinin de farkında olması" gerektiği belirtildi.

Kripto varlıkları, ilgili ürün ve hizmetlerin genellikle mevcut AB finansal hizmet kuralları kapsamındaki korumanın dışında kaldığı belirtilen açıklamada, tüketicilerin bu konuda kendilerine sunulanların korumasız olduğunun farkında olması gerektiği kaydedildi.

Rusya’da birikimler kripto paraya kayıyor
DÜNYA
Rusya’da birikimler kripto paraya kayıyor

MASAK'tan 4 kripto para borsasına 19 milyonluk ceza
EKONOMİ
MASAK'tan 4 kripto para borsasına 19 milyonluk ceza

Kripto para piyasaları tepetaklak oldu
EKONOMİ
Kripto para piyasaları tepetaklak oldu
Yeni salgının adı: JEV

Yeni salgının adı: JEV

Vaka sayıları arttı: ​Uzmanlar belirtilerini tek tek sıraladı.
Tüm ilçe onları konuşuyordu

Tüm ilçe onları konuşuyordu

Gizli kahramanlar kameralar tarafından görüntülendi.
AK Parti İl Başkanları toplantısı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

​İstanbullular dikkat: Meteoroloji tarih ve saat vererek uyardı.

Biden Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık güvenlik desteği sağlayacaklarını açıkladı.

Merkez Bankası beklenen kararını açıkladı.

Putin'in savaş giderlerinin kaynağı böyle görüntülendi.​

​Marka marka açıklandı: İkinci el otomobilin tercih edilenleri.

​Ancak ürün hala raflarda ve internette satılıyor.

Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete sunulacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.