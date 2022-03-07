Ekonomi Avrupa Birliğinden Rusyaya yeni yaptırım hazırlığı
DÜNYA EKONOMİSİ

Avrupa Birliği'nden Rusya'ya yeni yaptırım hazırlığı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'ya yönelik ilave yaptırımlar üzerinde çalıştıklarını söyledi. Leyen, ''Şimdi yaptırımlarda boşluk olmadığından emin olmalı ve bunların etkisini en yüksek seviyeye çıkarmalıyız'' dedi.

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Haber Merkezi AA
Avrupa Birliğinden Rusyaya yeni yaptırım hazırlığı
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İtalya Başbakanı Mario Draghi, Brüksel'de ikili görüşmelerinden önce basına açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'daki son gelişmeleri değerlendireceklerine işaret eden von der Leyen, "Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketini görüşeceğiz." dedi.

Von der leyen, AB'nin Rusya yönelik 3 yaptırım paketi uygulamaya koyduğunu anımsatarak, "Şimdi yaptırımlarda boşluk olmadığından emin olmalı ve bunların etkisini en yüksek seviyeye çıkarmalıyız." diye konuştu.

Rusya'ya uygulanan mevcut yaptırımların can yakıcı olduğunu belirten von der Leyen, bunların Rus ekonomisini olumsuz etkilendiğini anlattı.

Von der Leyen, Rusya'nın Ukrayna'da kadınlara ve çocuklara saldırdığına dikkati çekerek, "İlave yaptırımlar üzerinde de çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

İtalya Başbakanı Draghi ile enerji konusunu da görüşeceğini anlatan von der Leyen, "Rus gaz, petrol ve kömürüne bağımlılıktan kurtulmalıyız." dedi.

Von der Leyen, AB Komisyonu'nun enerji konusunda teklifler içeren yeni paketini yarın açıklayacaklarını söyledi.

Pakette, enerji arz çeşitlendirmesi, güvenilir tedarikçiler bulmak, yenilenebilir yatırımların artırılması ve enerji verimliliği konusunda adımların yer alacağına dikkati çeken von der Leyen, "Mevcut enerji fiyatları tüketicileri ve işletmeleri olumsuz etkiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

  • Von der Leyen, yenilenebilir yatırımları hızla artıracaklarını sözlerine ekledi.
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