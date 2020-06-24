Avrupa borsaları koronavirüs salgınında ikinci dalga endişesiyle sert düşüşle kapandı

Teknoloji

Kara delikler hakkındaki bilgimiz hatalı olabilir: Gök bilimciler hiç gözlenmemiş yeni bir astronomik nesne keşfetti

Gök bilimciler, daha önce hiç gözlenmeyen astronomik bir nesne keşfetti. ABD ve İtalya'daki çekimsel dalga dedektörleriyle uluslararası bir ekip tarafından yapılan keşfin ayrıntıları, "The Astrophysical Journal Letters" dergisinde yayımlandı.