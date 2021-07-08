Avrupa Hava Ulaşımı Performans Değerlendirme Komisyonu'na Türkiye’den atama

İGA Havalimanı İşletmesi Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı Polat, Performans Değerlendirme Komisyonu’nun (PRC) 7 üyesinden biri seçilerek önemli bir başarıya imza attı.

PRC, kapsamlı araştırma, veri analizi ve paydaşlarla istişareye dayalı olarak Eurocontrol'ün yönetim organlarına Avrupa Hava Trafik Yönetimi (ATM) performansı hakkında objektif bilgiler ve bağımsız tavsiyeler sağlıyor.

PRC, hava trafik yönetimi, güvenlik veya ekonomik düzenleme alanlarında bağımsızlık, yetenek, yeterlilik, deneyim ve mesleki itibar gibi çeşitli özelliklere haiz yedi üyeden oluşuyor.

Çevre, güvenlik, maliyet konularında analizler yayınlıyor

Yıl içerisinde 4 defa bir araya gelen Performans Değerlendirme Komisyonu (PRC), Eurocontrol’ün performans değerlendirme raporunu ve Eurocontrol’e üye 41 ülkenin uçuş performans raporlarını oluşturuyor.

Bu iki raporun yanı sıra, üye ülkelerin isteklerine ilişkin teknik notlar da oluşturan PRC Komisyonu, havacılığı ilgilendiren çevre, güvenlik, maliyet konularında analizler yayınlıyor.

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Avrupa’daki 41 havalimanından sorumlu olan ekipte yer alacak

İGA Havalimanı İşletmesi Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı Polat, PRC Komisyonu’nda “havalimanı tekniği” konusunda görev yapacak. Avrupa’daki 41 havalimanından sorumlu olan 7 kişilik ekipte yer alacak. Polat, Kovid-19 sonrası hava trafiği, performans, kapasite, güvenlik konularında analizlerin yayınlanmasında etkin bir şekilde katkı sağlayacak.

Geçici Konsey aracılığıyla Eurocontrol Daimî Komisyonu’na rapor verirken, uygun düzeyde bağımsızlık ile Eurocontrol Ajansı altında faaliyet gösteren Performans İnceleme Birimi (PRU) tarafından destekleniyor.

PRC, temel hedefi güçlü, şeffaf ve bağımsız bir performans incelemesi yoluyla Avrupa Hava Trafik Yönetim Sisteminin etkili bir şekilde sürekliliğini sağlıyor.

PRC Komisyonu, önerileriyle dikkat gerektiren alanlara vurgu yaparak ATM performansını iyileştirmeyi amaçlıyor.

Buna paralel olarak PRC, Performans İnceleme Birimi'nin (PRU) desteğiyle, yıllık ATM Maliyet Etkililik (ACE) Raporlarında hava seyrüsefer hizmet sağlayıcılarının (ANSP'ler) maliyet etkinliğini ve üretkenliğini analiz ederek ve karşılaştırıyor.

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Performans Değerlendirme Komisyonu

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (Eurocontrol) tarafından 1998 yılında kurulan danışmanlık komitelerinden biri olan “Performans Değerlendirme Komisyonu” üye 41 ülkenin hedeflerini belirlemek, şeffaf ve bağımsız performanslarını gözden geçirmek, ölçmek, takip etmek ve raporlamak amacıyla kurulmuştur.